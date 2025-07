Home | Djokovic in gran forma a Wimbledon: un avversario tosto per Sinner

Novak Djokovic conferma la sua eccellente condizione a Wimbledon e si presenta come un avversario decisamente coriaceo per Jannik Sinner, nel caso in cui i due dovessero incrociarsi prima della finale. Il campione serbo ha infatti dominato il secondo turno del torneo, non offrendo speranze al britannico Daniel Evans.

Djokovic ha liquidato Evans con un netto 6-3, 6-2, 6-0 in un’ora e 47 minuti di gioco, senza mai mostrare segni di cedimento. Il serbo ha lasciato appena qualche gioco all’avversario nel primo set, per poi alzare progressivamente il ritmo e chiudere con un terzo parziale a senso unico.

Nel momento chiave, un ace ha ribaltato un game che sembrava favorevole a Evans, sancendo la definitiva supremazia di Nole sull’erba londinese. Una partita condotta con il piglio del campione, priva di sbavature, che segnala un Djokovic più determinato che mai.

Al terzo turno, Djokovic affronterà il connazionale Miomir Kecmanovic, che ha battuto l’olandese Jesper de Jong in quattro set. Intanto, nel tabellone maschile proseguono il cammino anche Alex de Minaur e Jakub Mensik, che sarà l’avversario di Flavio Cobolli al prossimo turno.

Con questa prova di forza, Djokovic si conferma uno dei favoriti per la vittoria finale e uno scoglio arduo per Sinner, il quale dovrà alzare ulteriormente il proprio livello per superare il campione serbo e raggiungere la finale.

Leggi anche: