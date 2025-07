Wimbledon, Cocciaretto non si ferma più: vince ancora e va al terzo turno

Elisabetta Cocciaretto continua a incantare sui prati di Wimbledon. Dopo il colpaccio al primo turno contro la n.3 del mondo Jessica Pegula, l’azzurra concede il bis superando in scioltezza Katie Volynets: 6-0 6-4 in 1 ora e 11 minuti per staccare il biglietto per il terzo turno. La marcia della tennista marchigiana a Church Road si fa sempre più solida.

Darderi e Cocciaretto dominanti a Wimbledon: Bronzetti si arrende ad Andreeva https://t.co/ZSMS3HXBNh pic.twitter.com/VKUwpE09ll — Oggi Sport Notizie (@OggiSportNotiz2) July 3, 2025

Sul Campo 12, Cocciaretto ha dominato in lungo e in largo nel primo set: un bagel in 25 minuti che ha messo subito in chiaro le cose contro la 23enne americana, numero 98 del ranking WTA. Ma è nel secondo set che Elisabetta ha mostrato la sua tenuta mentale: sotto 1-3, non si è scomposta, ha ricucito lo strappo e ha chiuso 6-4 con grande autorità.

La marchigiana, che grazie a questo successo rientra virtualmente in Top 100, attende ora al prossimo turno la vincente tra Elsa Jacquemot e Belinda Bencic. Ma intanto si gode la seconda qualificazione in carriera al terzo turno del Major britannico, un risultato che certifica la sua crescita continua e una sempre maggiore solidità anche sull’erba.

Con questo successo, Cocciaretto conferma il suo ottimo momento e mostra una condizione mentale e fisica invidiabile. Dopo la grande vittoria su Pegula, non era facile confermarsi, ma Elisabetta ha risposto da giocatrice matura, con una prestazione pulita, convinta e determinata. Il sogno Wimbledon continua: l’Italia può contare su una nuova protagonista.

