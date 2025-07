Cobolli c’è: il romano avanza a Wimbledon, con chi giocherà adesso

Flavio Cobolli prosegue la sua avventura sull’erba inglese di Wimbledon. Il tennista romano ha superato in tre set la wild card britannica Jack Pinnington Jones, numero 281 del mondo, con il punteggio di 6-1, 7-6(8), 6-2 in un’ora e 55 minuti sul campo 18 dell’All England Club.

Dopo un primo set dominato senza troppi affanni, Cobolli si è complicato la vita nel secondo parziale, perdendo il servizio sul 5-3. Nonostante il passaggio a vuoto, il tennista romano ha saputo mantenere la calma e conquistare il set al tie-break per 8-6, annullando anche un set-point al britannico.

Il terzo set è stato una formalità, chiuso in appena trenta minuti. La vittoria, che conferma il buon momento dell’azzurro, ha permesso a Cobolli di festeggiare la qualificazione al terzo turno, dove Flavio attende il vincitore della sfida tra Marcos Giron e Jakub Menisk.

Intanto, in attesa dei match di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, entrambi previsti in serata, ci sono altri italiani in campo oggi a Wimbledon. Luciano Darderi deve completare il suo match interrotto ieri per buio contro Arthur Frey, con l’azzurro avanti di due set a zero.

Nel tabellone femminile, invece, sono in campo Lucia Bronzetti contro la russa Andreeva ed Elisabetta Cocciaretto che, dopo la grande impresa realizzata al primo turno, sfida l’americana Katie Volynets per continuare la sua corsa sull’erba londinese.

