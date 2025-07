Il venerdì londinese ha un’aura tutta sua: il Day 5 di Wimbledon è il giorno in cui il torneo cambia marcia, tra match da dentro o fuori e primi segnali di chi davvero può sognare in grande.

L’ora della verità per gli italiani rimasti in corsa che provano a scrivere un pezzo di storia, mentre i big iniziano a sentire l’aria del weekend decisivo. Prepariamoci a una giornata piena di colpi di scena, pronostici e partite tutte da vivere.

Darderi vs Thompson, venerdì 4 luglio 2025

Sfida d’equilibrio al terzo turno.

Luciano Darderi, in cerca di conferme sull’erba dopo buoni segnali nel 2024, affronta Jordan Thompson, veterano del serve & volley.

Profilo giocatori

Luciano Darderi (ATP #59)

Darderi tende a impostare il gioco dalla riga di fondo, con colpi carichi e aggressività costante. Il suo punto debole potrebbe essere proprio la risposta rapida al gioco in pressione di Thompson. Tuttavia, se riesce a portare lo scambio sul ritmo, può mettere in difficoltà l’australiano.

Jordan Thompson (ATP #44)

Thompson, esperto sull’erba, è reduce da due successi combattuti in cui ha mostrato esperienza e freddezza. Specialista del gioco rapido, l’australiano imposta lo scambio nei primi tre colpi, cerca spesso la rete e riesce a variare con grande efficacia. Il servizio gli garantisce molti punti diretti e in questa superficie il suo stile è un’arma letale.

Migliori pronostici

Il match potrebbe allungarsi vista l’equilibrata combinazione di stili, seppur Thompson sia in leggero vantaggio per l’esperienza e la gestione dei momenti chiave sull’erba.

Totale Giochi Over 40.5 in lavagna a quota 1.94 su Eurobet, 1.92 su Netwin, mentre a 1.83 su Bet365.

Alcaraz vs Struff, venerdì 4 luglio 2025

Test esplosivo sull’erba del Centrale.

Terzo turno insidioso per il campione in carica Carlos Alcaraz contro il tedesco Struff dal servizio pesante e reduce da ottimi match nei primi due turni.

Profilo giocatori

Carlos Alcaraz (ATP #2)

Il numero 2 al mondo dovrà evitare di dare ritmo allo scambio. Le prime di servizio saranno fondamentali per evitare di farsi aggredire sulla seconda. La reattività e la capacità di chiudere i punti in 3-4 colpi saranno decisive.

Jan-Lennard Struff (ATP #125)

Il tedesco ama le superfici veloci ed ha le armi per infastidire Alcaraz: servizio potente, attitudine offensiva, e già in passato ha portato lo spagnolo al quinto. Se regge mentalmente, può tenere il match aperto più di quanto suggerisca il ranking.

Migliori pronostici

Struff ha già mostrato di poter tenere il campo contro Alcaraz e il punteggio potrebbe restare contenuto grazie ai suoi turni di servizio efficaci.

Handicap Game +7.5 Struff si trova in lavagna a quota 1.97 su Eurobet, 1.98 su Netwin, mentre a 2.0 su Bet365.

Bellucci vs Norrie, venerdì 4 luglio 2025

Sorpresa italiana contro solidità inglese.

Terzo turno storico per l’azzurro contro un avversario esperto e sostenuto dal pubblico. Mattia Bellucci ha sorpreso eliminando Lehecka e arriva con fiducia e zero pressioni. Ottimo tocco, esplosività da fondo, è alla sua miglior run Slam in carriera.

Cameron Norrie è un mancino esperto, regolare e capace di mantenere alto il livello nei momenti importanti. Ha già superato Tiafoe in 4 set e conosce perfettamente i campi di casa.

Profilo giocatori

Mattia Bellucci (ATP #73)

Bellucci può sorprendere con variazioni e tocchi improvvisi. Se tiene alta la percentuale al servizio può giocarsi le sue chance, soprattutto nei primi set. I suoi colpi in anticipo possono spezzare il ritmo a Norrie.

Cameron Norrie (ATP #61)

Norrie si affida alla solidità: costruisce il punto, tiene lo scambio e punisce sulle indecisioni. Ha messo a segno 35 ace in due match e mantiene un rendimento costante alla battuta.

Migliori pronostici

Bellucci può strappare un set, ma l’esperienza di Norrie potrebbe fare la differenza sulla distanza.

Risultato Esatto Set 3-1 in lavagna a quota 4.00 su Eurobet, Bet365 e Netwin.

Fritz vs Fokina, venerdì 4 luglio 2025

Gioco a rete contro potenza da fondo.

Match che promette spettacolo tra stili opposti: serve & volley contro pressione costante.

Taylor Fritz è il naturale favorito nel suo quarto, ma arriva da due maratone al quinto set contro Diallo e Perricard. Fokina dal gioco esplosivo da fondo che ama le condizioni veloci, sogna un altro colpaccio sull’erba.

Profilo giocatori

Taylor Fritz (ATP #5)

L’americano cercherà di abbreviare lo scambio con discese a rete e colpi profondi. Il servizio è la sua arma chiave, ma dovrà gestire bene la stanchezza accumulata nei primi turni.

A. Davidovich Fokina (ATP #27)

Lo spagnolo è uno specialista dello scambio da fondo e può mettere pressione costante, soprattutto se riesce a muovere Fritz. Dovrà gestire il servizio con più continuità.

Migliori pronostici

La superficie e la sua maggiore esperienza favoriscono la vittoria di Fritz che si trova in lavagna a quota 1.30 su Eurobet e Bet365, mentre a quota 1.31 su Netwin.

Sabalenka vs Raducanu, venerdì 4 luglio 2025

Sfida esplosiva sul Centrale.

Attesa altissima sul Centrale tra la favorita al titolo e l’idolo di casa.

Sabalenka arriva da una stagione solida e spera di imporsi nel torneo. Emma Raducanu ha talento, ma il 2025 è stato altalenante. Sostenuta dal pubblico, sogna il colpo grosso.

Profilo giocatori

Aryna Sabalenka (ATP #1)

Gioca a tutto braccio, con servizio potentissimo e colpi da fondo devastanti. Se entra nel match da subito, può chiudere velocemente.

Emma Raducanu (ATP #40)

La britannica dovrà variare, rallentare e cercare angoli per spezzare il ritmo di Sabalenka. Ha già vinto uno Slam da outsider e sul Centrale può trasformare l’energia del pubblico in spinta.

Migliori pronostici

Raducanu potrebbe renderle la vita difficile con match combattuto che può allungarsi.

Over 12.5 giochi Sabalenka è plausibile e lo troviamo in lavagna a quota 1.95 Netwin, 1.93 su Eurobet e 1.83 su Bet365.