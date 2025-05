Home | Siti scommesse: come funziona Planetwin365, la guida completa

Planetwin365 è uno dei principali bookmaker operanti sul mercato italiano, con una presenza consolidata e in costante crescita. Fa parte del gruppo SKS365 Malta Limited, un operatore con licenza ADM (ex AAMS), garanzia di legalità e trasparenza per gli utenti italiani.

Negli ultimi anni, Planetwin365 si è distinto per la sua capacità di coniugare una piattaforma ampia e solida con un’offerta promozionale molto aggressiva, come dimostra il bonus benvenuto che può arrivare fino a 3.000€ – tra i più alti del panorama regolamentato.

Uno dei punti di forza di questo operatore è la completezza dell’esperienza utente: dalla scommessa pre-match a quella live, passando per eventi virtuali e giochi da casinò, Planetwin365 propone un palinsesto ricco e adatto a ogni tipo di scommettitore, dal neofita al più esperto.

L’interfaccia, pur non essendo tra le più moderne sul mercato, risulta stabile e intuitiva, mentre la copertura sportiva è tra le più vaste disponibili in Italia. A completare il quadro, troviamo una buona selezione di strumenti statistici, funzionalità smart come il cash out, e un’app mobile che consente di gestire tutto comodamente da smartphone.

Come aprire un conto facilmente su Planetwin365

Accesso al sito ufficiale : Visita planetwin365.it e clicca sul pulsante verde “Registrati” situato in alto a destra.

: Visita planetwin365.it e clicca sul pulsante verde “Registrati” situato in alto a destra. Compilazione del modulo di registrazione : Inserisci i tuoi dati personali, tra cui nome, cognome, data di nascita, indirizzo email e numero di telefono. Scegli un nome utente e una password sicuri. Dovrai anche fornire i dettagli di un documento d’identità valido (carta d’identità, patente o passaporto).

: Inserisci i tuoi dati personali, tra cui nome, cognome, data di nascita, indirizzo email e numero di telefono. Scegli un nome utente e una password sicuri. Dovrai anche fornire i dettagli di un documento d’identità valido (carta d’identità, patente o passaporto). Impostazione dei limiti di deposito : Durante la registrazione, ti verrà chiesto di impostare i limiti di deposito settimanali, in linea con le normative sul gioco responsabile.

: Durante la registrazione, ti verrà chiesto di impostare i limiti di deposito settimanali, in linea con le normative sul gioco responsabile. Selezione del bonus di benvenuto : Planetwin365 offre diverse opzioni di bonus di benvenuto. Scegli quello più adatto alle tue esigenze durante la registrazione.

: Planetwin365 offre diverse opzioni di bonus di benvenuto. Scegli quello più adatto alle tue esigenze durante la registrazione. Conferma e creazione del conto: Dopo aver completato tutti i campi richiesti e accettato i termini e le condizioni, clicca su “Apri il tuo conto” per finalizzare la registrazione.

Verifica del conto

Per attivare completamente il tuo conto, è necessario verificare la tua identità:

Caricamento del documento : Puoi caricare una copia fronte-retro del tuo documento d’identità direttamente durante la registrazione o successivamente nella sezione “Verifica il mio conto” del tuo profilo.

: Puoi caricare una copia fronte-retro del tuo documento d’identità direttamente durante la registrazione o successivamente nella sezione “Verifica il mio conto” del tuo profilo. Invio tramite email: In alternativa, puoi inviare il documento via email all’indirizzo.

È importante completare la verifica entro 30 giorni dalla registrazione per evitare la sospensione del conto.

💡 Consigli utili Attenzione: assicurati che i dati inseriti coincidano con quelli del documento, per evitare problemi durante la verifica.

assicurati che i dati inseriti coincidano con quelli del documento, per evitare problemi durante la verifica. Consiglio: imposta limiti di deposito realistici e in linea con il tuo budget per un gioco responsabile.

imposta limiti di deposito realistici e in linea con il tuo budget per un gioco responsabile. Nota: attualmente la registrazione tramite SPID non è disponibile su Planetwin365.

Bonus benvenuto Planetwin365: come funziona

Il bonus di benvenuto offerto da Planetwin365 è tra i più generosi del mercato italiano: può arrivare fino a 3.000€ per i nuovi utenti che aprono un conto e iniziano a scommettere sulla piattaforma.

A differenza di altri operatori, Planetwin365 propone un sistema progressivo basato sull’attività di gioco nei primi mesi dalla registrazione, con un meccanismo a scaglioni che premia la costanza nel tempo.

Come si attiva il bonus

Registrazione su Planetwin365 da sito o app

Verifica del conto gioco (KYC)

Primo deposito minimo (di solito 10€ o più)

Accettazione del bonus in fase di registrazione o deposito

Non è richiesto un codice promozionale, ma è sempre bene controllare i termini specifici della promo nel momento in cui ci si iscrive.

Come funziona il rilascio del bonus fino a 3.000€

Il bonus non viene accreditato tutto in una volta, ma si matura gradualmente in base:

al volume di scommesse qualificanti effettuate

alla quota minima degli eventi giocati (di solito ≥ 2.00)

alla tipologia di scommesse (singole, multiple, live…)

Più scommetti, più tranche del bonus ti vengono accreditate – fino al massimo raggiungibile.

Validità e condizioni

Periodo promozionale : da verificare al momento dell’iscrizione

: da verificare al momento dell’iscrizione Requisiti di puntata : da soddisfare per ogni tranche di bonus

: da soddisfare per ogni tranche di bonus Bonus non prelevabile subito: va convertito con scommesse valide

subito: va convertito con scommesse valide Valido anche da mobile e app

Pro e contro del bonus Planetwin365

Vantaggi:

Importo massimo molto alto (fino a 3.000€)

Struttura incentivante per gli utenti più attivi

Valido su molte tipologie di scommesse

Svantaggi:

Rilascio frazionato e legato a volumi elevati

Non adatto a chi scommette saltuariamente

Richiede costanza per sbloccare l’intero bonus

Le migliori promozioni che si possono ricevere su Planetwin365

Oltre al corposo bonus di benvenuto, Planetwin365 propone una sezione promozioni molto attiva e variegata, rivolta sia ai nuovi iscritti che agli utenti fidelizzati. Le promo cambiano periodicamente, ma ci sono alcune offerte ricorrenti che meritano attenzione.

1. Bonus Benvenuto Scommesse – Fino a 500€

Dettagli : Planetwin365 offre un bonus di benvenuto fino a 500€ per i nuovi utenti. Dopo la registrazione e il primo deposito, è possibile ricevere un bonus pari al 100% del deposito qualificante.

: Planetwin365 offre un bonus di benvenuto fino a 500€ per i nuovi utenti. Dopo la registrazione e il primo deposito, è possibile ricevere un bonus pari al 100% del deposito qualificante. Requisiti: Per ottenere il bonus, è necessario effettuare un deposito minimo di 20€ e scommettere un importo pari a sei volte il valore del deposito su scommesse multiple con almeno 3 eventi e quota totale minima di 3.00.

2. Bonus Multipla – Fino al 255% di Maggiorazione

Dettagli : Planetwin365 premia le scommesse multiple con una maggiorazione progressiva delle vincite. La percentuale di bonus aumenta in base al numero di eventi inclusi nella schedina.

: Planetwin365 premia le scommesse multiple con una maggiorazione progressiva delle vincite. La percentuale di bonus aumenta in base al numero di eventi inclusi nella schedina. Requisiti: Per accedere alla promozione, è necessario piazzare scommesse multiple con almeno 5 eventi, ciascuno con una quota minima di 1.24. La maggiorazione parte dal 4% e può raggiungere fino al 255% per schedine con 30 eventi.

3. Bonus Casinò – Fino a 3.000€

Requisiti: Il bonus deve essere giocato 35 volte (wagering x35) sulle slot machine, escluse alcune specifiche. Una volta soddisfatti i requisiti, il bonus diventa prelevabile.

Dettagli: Per gli appassionati di casinò, Planetwin365 offre un bonus di benvenuto fino a 3.000€. Dopo il primo deposito, il bonus viene erogato sotto forma di “fun bonus” da utilizzare sulle slot machine.

Promozioni su eventi speciali

In occasione di tornei internazionali (Europei, Mondiali, Wimbledon, NBA Finals) o partite chiave, Planetwin365 propone promozioni mirate, come:

Freebet in regalo

Bonus extra su schedine vincenti

Rimborso se l’evento termina ai supplementari o rigori

Scommesse senza rischio su prime giocate live

💡 Consigli utili Attenzione: leggi attentamente i termini e condizioni di ogni promozione per conoscere i requisiti di scommessa e le eventuali restrizioni.

leggi attentamente i termini e condizioni di ogni promozione per conoscere i requisiti di scommessa e le eventuali restrizioni. Suggerimento: visita regolarmente la sezione “Promozioni” sul sito di Planetwin365 per scoprire nuove offerte e occasioni a tempo.

visita regolarmente la sezione “Promozioni” sul sito di Planetwin365 per scoprire nuove offerte e occasioni a tempo. Nota: le promozioni possono variare nel tempo: verifica sempre le informazioni aggiornate direttamente su Planetwin365.it.

🚨 Attenzione Se non rispetti i requisiti di scommessa entro i termini previsti (es. 7 giorni dal deposito), il bonus e le eventuali vincite generate verranno annullati.

L’offerta completa del sito di scommesse sportive online Planetwin365

Uno dei punti di forza di Planetwin365 è sicuramente l’ampiezza e la varietà del palinsesto sportivo, in grado di soddisfare sia gli appassionati delle discipline più seguite che chi ama sport di nicchia o mercati alternativi.

La copertura include tutti i principali sport internazionali, con centinaia di eventi ogni giorno e una vasta scelta di quote.

Sport disponibili

Tra le discipline presenti su Planetwin365 troviamo:

Calcio (Serie A, B, Champions League, Premier, Liga, Bundesliga, etc.)

Tennis (ATP, WTA, Challenger, Slam, Coppa Davis)

Basket (NBA, Eurolega, Serie A italiana, tornei internazionali)

Motori (Formula 1, MotoGP, Nascar, rally)

Volley, baseball , rugby, pallamano

, rugby, eSport (LoL, Dota2, CS:GO)

(LoL, Dota2, CS:GO) Sport virtuali (calcio, cani, cavalli, motori virtuali)

Ogni sport è accompagnato da statistiche dettagliate, quote aggiornate in tempo reale e mercati specifici.

Tipologie di scommessa disponibili

Planetwin365 consente una gamma completa di scommesse:

Singole , multiple , sistemiche

, , Scommesse live (in tempo reale con aggiornamento quote)

(in tempo reale con aggiornamento quote) Scommesse pre-match

Antepost (campione torneo, retrocessione, capocannoniere, ecc.)

(campione torneo, retrocessione, capocannoniere, ecc.) Combo, parziali/finali, under/over, handicap asiatici

Competitività delle quote

Planetwin365 si mantiene generalmente nella media del mercato ADM, ma su alcuni eventi propone quote migliorate rispetto alla concorrenza, soprattutto su calcio e basket.

Le quote live sono reattive e aggiornate con buona rapidità, rendendo interessante anche l’esperienza di betting in tempo reale.

Funzionalità della piattaforma Planetwin365

Planetwin365 offre una piattaforma solida e ricca di strumenti, pensata per rendere l’esperienza di gioco fluida e personalizzabile, sia da desktop che da dispositivi mobili. Sebbene l’interfaccia grafica non sia tra le più moderne del settore, l’organizzazione dei contenuti è efficace e consente un’ottima accessibilità alle funzioni principali.

Versione desktop e mobile

Il sito web Planetwin365 è ottimizzato per tutti i dispositivi, con un layout responsive e una navigazione semplificata tra eventi, schedine, statistiche e promozioni. La home presenta in evidenza:

gli eventi principali del giorno

le live in corso

le superquote

le promo attive

Tutte le funzionalità sono disponibili sia da PC che da smartphone via browser.

App ufficiale Planetwin365

Planetwin365 mette a disposizione una app gratuita per iOS e Android, scaricabile direttamente dal sito ufficiale. L’app permette di:

piazzare scommesse in pochi tocchi

seguire eventi live con aggiornamento quote in tempo reale

consultare le schedine in corso e lo storico giocate

ricaricare e prelevare in sicurezza

accedere a promozioni esclusive da mobile

L’app è leggera, stabile e con una buona velocità di caricamento anche su dispositivi non recentissimi.

Scommesse live e calendario eventi

La sezione Live di Planetwin365 è tra le più complete nel panorama ADM. Offre:

un calendario giornaliero con tutti gli eventi live e futuri

con tutti gli eventi live e futuri la possibilità di filtrare per sport e orario

quote dinamiche aggiornate ogni pochi secondi

aggiornate ogni pochi secondi un’interfaccia grafica per seguire l’evento in tempo reale anche senza streaming

Strumenti integrati: cash out e statistiche

Cash out : funzione disponibile su molte scommesse pre-match e live, utile per chiudere anticipatamente una giocata e limitare le perdite o bloccare un profitto parziale

: funzione disponibile su molte scommesse pre-match e live, utile per chiudere anticipatamente una giocata e Statistiche avanzate: Planetwin365 fornisce dati dettagliati su squadre, giocatori, trend recenti e testa a testa per aiutare a prendere decisioni più informate

Metodi di pagamento e prelievo su Planetwin365

Uno degli aspetti più importanti nella scelta di un bookmaker è la gestione dei depositi e dei prelievi. Planetwin365 offre una buona varietà di metodi, adatti a tutte le esigenze, con tempi generalmente rapidi e limiti flessibili.

Deposito: metodi disponibili

Puoi effettuare un deposito su Planetwin365 tramite:

Carte di credito/debito (Visa, Mastercard, Maestro)

(Visa, Mastercard, Maestro) PostePay

PayPal

Bonifico bancario

Voucher prepagati (Planet Card, OnShop)

(Planet Card, OnShop) Ricarica presso i punti vendita fisici Planetwin365

L’importo minimo per depositare varia da 5€ a 10€, a seconda del metodo scelto.

Alcuni metodi, come Skrill e Neteller, potrebbero non essere compatibili con il bonus di benvenuto: è sempre consigliabile leggere i termini della promozione prima di depositare.

Prelievo: opzioni e tempi

Planetwin365 consente il prelievo delle vincite attraverso:

Carta di credito/debito

PayPal

Bonifico bancario

Voucher riscattabili presso i punti vendita fisici

I prelievi vengono generalmente elaborati in:

24/48h per PayPal

3-5 giorni lavorativi per bonifico o carta

Prima di poter prelevare è necessario aver verificato il conto gioco tramite l’invio del documento di identità (KYC), come previsto dalla normativa ADM.

Limiti minimi e massimi

Deposito minimo : da 5€ a 10€

: da 5€ a 10€ Prelievo minimo : circa 10€ (può variare in base al metodo)

: circa 10€ (può variare in base al metodo) Limite massimo: dipende dal metodo scelto e dallo stato del conto

Sicurezza e tracciabilità

Tutte le transazioni avvengono su canali protetti da crittografia SSL e vengono monitorate secondo le normative italiane ed europee sul gioco responsabile e l’antiriciclaggio.

Assistenza clienti e supporto Planetwin365

Un servizio clienti efficiente è essenziale per qualsiasi bookmaker, soprattutto quando si tratta di gestire bonus, prelievi, problemi tecnici o verifiche del conto. Su questo fronte, Planetwin365 offre una buona copertura, con diversi canali di contatto e tempi di risposta generalmente rapidi.

Canali disponibili

Gli utenti possono contattare l’assistenza Planetwin365 tramite:

Live chat : disponibile tutti i giorni, direttamente dalla piattaforma

: disponibile tutti i giorni, direttamente dalla piattaforma Email : invio richieste all’indirizzo dedicato [email protected]

: invio richieste all’indirizzo dedicato [email protected] Modulo di contatto : accessibile nella sezione “Aiuto” del sito

: accessibile nella sezione “Aiuto” del sito Centro assistenza/FAQ: sezione completa con le risposte alle domande più frequenti

Tempi di risposta

Live chat : risposta immediata, mediamente entro 2-3 minuti

: risposta immediata, mediamente entro 2-3 minuti Email : risposta in 24/48 ore lavorative

: risposta in 24/48 ore lavorative Modulo web: tempi variabili, in base alla complessità della richiesta

Il supporto è in italiano e attivo anche per problematiche relative a:

Bonus non accreditati

Difficoltà nella verifica del conto

Errori di deposito/prelievo

Malfunzionamenti su app o sito

Sezione FAQ: una guida autonoma utile

Planetwin365 mette a disposizione una sezione FAQ ben strutturata, accessibile dal menu principale, in cui vengono trattati:

i passaggi per registrarsi

come attivare i bonus

come usare le promozioni

info tecniche sui pagamenti

limiti di gioco, autoesclusione e gioco responsabile

Pro e contro di Planetwin365

Come ogni bookmaker, anche Planetwin365 presenta punti di forza e aree migliorabili. La redazione scommesse di Sport.it ha raccolto in modo imparziale i principali aspetti da considerare prima di registrarsi sulla piattaforma.

Punti di forza

Bonus di benvenuto tra i più alti in Italia : fino a 3.000€ per i nuovi utenti

: fino a 3.000€ per i nuovi utenti Ampio palinsesto sportivo : copertura su calcio, tennis, basket, eSport, eventi live

: copertura su calcio, tennis, basket, eSport, eventi live Funzionalità avanzate : scommesse live, cash out, quote maggiorate, calendario eventi

: scommesse live, cash out, quote maggiorate, calendario eventi Promozioni ricorrenti : bonus multipla, cashback, offerte legate agli eventi top

: bonus multipla, cashback, offerte legate agli eventi top App mobile efficiente : semplice, stabile, ben integrata con il sito

: semplice, stabile, ben integrata con il sito Pagamenti sicuri e veloci : ampia scelta di metodi, con supporto a PayPal e PostePay

: ampia scelta di metodi, con supporto a PayPal e PostePay Licenza ADM: pienamente legale e regolamentato in Italia

Punti da migliorare

Bonus impegnativo da sbloccare : richiede costanza e volumi di gioco elevati

: richiede costanza e volumi di gioco elevati Interfaccia desktop datata : meno moderna rispetto ai competitor più recenti

: meno moderna rispetto ai competitor più recenti Assenza di numero verde : il supporto è solo via chat/email

: il supporto è solo via chat/email Live streaming assente o limitato: pochi eventi trasmessi in diretta video

Il giudizio complessivo resta positivo: Planetwin365 è un operatore solido, sicuro e adatto sia a chi cerca bonus corposi, sia a chi desidera un’offerta sportiva ampia e promozioni regolari.

Planetwin365 è il bookmaker ideale per te se: Cerchi quote elevate su eventi internazionali e sport alternativi

e sport alternativi Preferisci combinazioni multiple e super quote

Vuoi sfruttare un bonus elevato con requisiti ragionevoli

Ti interessa una piattaforma solida anche da desktop

Apprezzi promozioni a rischio alto/rendimento alto è il bookmaker ideale per te se: Se invece cerchi semplicità e promo soft, altri operatori potrebbero fare al caso tuo.

Planetwin365 è affidabile?

La domanda è legittima: possiamo fidarci di Planetwin365? Secondo l’analisi condotta dalla redazione scommesse di Sport.it, la risposta è sì.

Planetwin365 è gestito dal gruppo SKS365 Malta Limited, uno dei principali operatori europei nel settore del gaming online. In Italia opera con licenza ADM (ex AAMS), che garantisce conformità alle leggi italiane, tutela dell’utente e tracciabilità dei movimenti.

Sicurezza e legalità

Tutti i dati personali e finanziari sono protetti da crittografia SSL

I fondi degli utenti sono separati da quelli dell’azienda, come previsto dalla normativa

Il bookmaker aderisce a tutte le direttive sul gioco responsabile, compresa l’autoesclusione

Affidabilità tecnica e operativa

Durante i test effettuati dalla nostra redazione:

La piattaforma si è dimostrata stabile e performante , anche in fascia oraria serale

, anche in fascia oraria serale Le quote sono aggiornate in tempo reale , sia per le scommesse pre-match che live

, sia per le scommesse pre-match che live I bonus vengono erogati secondo le condizioni previste, senza discrepanze

Valutazione finale

Planetwin365 è un operatore solido, trasparente e adatto a chi cerca un bookmaker regolamentato, con bonus importanti e una piattaforma completa.



Il bonus di benvenuto richiede impegno, ma premia la continuità.

Ottima la varietà sportiva e il supporto da mobile.

Per tutti questi motivi, Sport.it considera Planetwin365 tra i migliori operatori ADM attualmente attivi in Italia.

Confronto con altri bookmaker

Bookmaker Bonus Max Rollover Punto di forza GoldBet Fino a 3.050€ x3 Bonus generoso con rollover basso. Ottimo per principianti e utenti frequenti. Lottomatica Fino a 2.550€ x5 Bonus combinato: deposito + bonus multipla progressivo. Snai Fino a 1.024€ x1 / x5 Bonus frazionato, con parte senza deposito. Ideale per principianti. Sisal Fino a 10.800€ x5+ Bonus molto elevato, ma distribuito a scaglioni settimanali. Planetwin365 Fino a 3.000€ x3 Ottimo per chi cerca bonus multipla e scommesse ad alto rischio. NetBet Fino a 50€ x3 Importo contenuto, ideale per iniziare in sicurezza. Buona esperienza mobile. Leovegas Fino a 500€ x4 Ottimizzazione per dispositivi mobili, esperienza fluida. Eurobet Fino a 1.000€ x3 Ottimo mix tra bonus tradizionale, scommesse live e promozioni settimanali.

Perchè scegliere Planetwin365 come sito di scommesse?

Scegliere Planetwin365 significa affidarsi a un bookmaker solido, legale e versatile, in grado di soddisfare sia gli scommettitori occasionali che gli utenti più esperti. Autorizzato ADM (ex AAMS), il sito garantisce sicurezza nei depositi e nelle giocate, con una piattaforma stabile, intuitiva e mobile-friendly.

Uno dei principali punti di forza di Planetwin365 è l’offerta di quote tra le più alte del mercato, in particolare su calcio, basket e tennis, unita a numerosi mercati alternativi e opzioni per scommesse live e pre-match. La varietà delle promozioni attive – tra cui bonus multipla, cashback e premi fedeltà – premia l’attività costante degli utenti.

Inoltre, Planetwin365 offre un’esperienza personalizzata tramite app mobile dedicata, live streaming di eventi sportivi selezionati, e una sezione casinò ben fornita per chi cerca varietà oltre le scommesse sportive.

Domande frequenti su Planetwin365 (FAQ)