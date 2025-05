Lottomatica è uno dei nomi storici del gioco legale in Italia, e oggi si presenta come una delle piattaforme di scommesse sportive online più complete e strutturate del panorama ADM. Grazie alla sua lunga esperienza, alla copertura capillare sul territorio e a un’offerta digitale in costante aggiornamento, Lottomatica riesce a soddisfare sia gli utenti più tradizionali che quelli più digitali.

Il sito offre un bonus benvenuto scommesse tra i più alti attualmente disponibili, una proposta di quote ampia e competitiva, un palinsesto vario e una suite di servizi digitali pensati per garantire un’esperienza fluida da desktop e da mobile.

In questo approfondimento firmato dalla redazione scommesse di Sport.it, analizziamo tutti gli aspetti chiave della piattaforma Lottomatica: dal bonus di ingresso ai mercati disponibili, dalla qualità dell’app alle promozioni attive, con confronti diretti con gli altri principali bookmaker ADM come GoldBet, Snai, Planetwin365 e Sisal.

Come aprire un conto facilmente su Lottomatica

Registrarsi su Lottomatica è un processo semplice e rapido, pensato per offrire accesso immediato a tutte le funzioni di gioco e scommessa. Ecco come fare in pochi passaggi:

Vai sul sito ufficiale di Lottomatica.it e clicca su “Registrati”. Compila il modulo con i tuoi dati personali, includendo nome, cognome, codice fiscale, documento di identità e indirizzo. Scegli username, password e imposta il limite di deposito settimanale, come previsto dalla normativa ADM. Conferma la registrazione cliccando sul link che riceverai via email. Una volta effettuato il primo accesso, carica un documento d’identità valido per completare la convalida del conto.

Importante: il conto deve essere convalidato entro 30 giorni. In caso contrario, verrà temporaneamente sospeso fino alla verifica.

Il sito è accessibile anche da mobile e l’intera procedura può essere eseguita da smartphone o tablet, tramite browser o app Lottomatica.

Il bonus benvenuto scommesse Lottomatica: fino a 2.550€

Il bonus di benvenuto Lottomatica è tra i più ricchi attualmente disponibili tra i bookmaker ADM. L’offerta si compone di due parti:

100% sul primo deposito fino a 550€

Fino a 2.000€ in bonus multipla, legati all’attività di gioco nei giorni successivi alla registrazione

Questa struttura premia sia chi fa un primo deposito importante, sia chi intende scommettere con continuità, grazie a un sistema di extra bonus legato alle giocate settimanali. I bonus multipla si attivano automaticamente al raggiungimento di specifici requisiti di volume di gioco.

Condizioni principali

Rollover : x5 sull’importo del primo deposito

: x5 sull’importo del primo deposito Quota minima : 2.00

: 2.00 Validità : 30 giorni

: 30 giorni Modalità di accredito: automatica al deposito + bonus progressivo

Quanto tempo c’è per utilizzare il bonus di Benvenuto su Lottomatica?

Il bonus di benvenuto Lottomatica, una volta attivato, ha una finestra di utilizzo limitata che varia a seconda della promozione attiva. Generalmente, il bonus deve essere impiegato entro 7 giorni dalla sua erogazione.

Trascorso questo periodo:

il bonus inutilizzato verrà annullato;

le eventuali vincite ottenute con il bonus non potranno essere ritirate.

Per evitare sorprese, ti consigliamo di leggere sempre i termini e condizioni aggiornati della promozione, così da pianificare al meglio le tue giocate.

Consiglio utile: subito dopo l’accredito del bonus, accedi alla tua area personale o alla sezione “Bonus attivi” per controllare la data di scadenza specifica e i requisiti di utilizzo.

Si può usare il bonus da mobile o app?

Sì, il bonus di benvenuto Lottomatica può essere utilizzato anche da mobile, sia accedendo al sito tramite browser che tramite le app ufficiali. Lottomatica mette infatti a disposizione:

un’app dedicata alle scommesse sportive , scaricabile da App Store e Google Play;

, scaricabile da App Store e Google Play; un’app multigioco, per accedere anche a casinò, slot, bingo e poker.

L’attivazione del bonus e le condizioni di utilizzo restano invariate rispetto alla versione desktop. Potrai:

effettuare il primo deposito;

piazzare le scommesse richieste per sbloccare il bonus;

monitorare lo stato del bonus dall’area “Promozioni” o “Bonus attivi”.

In alcuni casi, Lottomatica propone promozioni esclusive per gli utenti mobile: tieni d’occhio notifiche push o la sezione “Promo App” per non perderti le offerte riservate.

Si può combinare il bonus di Benvenuto Lottomatica con altre promozioni?

Di norma, il bonus di benvenuto Lottomatica non è cumulabile con altre promozioni attive contemporaneamente, salvo ove espressamente indicato. Questo significa che:

potrai usufruire solo del bonus iniziale fino al completamento dei requisiti;

fino al completamento dei requisiti; successivamente, potrai accedere ad altre promo settimanali o periodiche, come freebet, cashback o quote maggiorate.

Tuttavia, in alcuni casi specifici (es. eventi sportivi speciali, tornei o promo stagionali), Lottomatica potrebbe consentire il cumulo con offerte collaterali, indicate con l’apposita etichetta “compatibile con bonus benvenuto”.

Per evitare equivoci, ti consigliamo sempre di:

leggere attentamente i termini e condizioni di ciascuna promozione;

di ciascuna promozione; controllare nell’area personale eventuali promozioni attive o bloccate ;

; contattare l’assistenza clienti in caso di dubbi.

Come trovare tutti i dettagli aggiornati sul bonus di Benvenuto Lottomatica?

Per restare aggiornato sulle condizioni del bonus di benvenuto Lottomatica, ti basta consultare la sezione ufficiale “Promozioni” del sito o dell’app. Qui troverai tutte le informazioni utili, tra cui:

importo del bonus attivo al momento;

attivo al momento; modalità di attivazione e uso;

e uso; requisiti di scommessa e tempistiche;

giochi e mercati validi ai fini dello sblocco;

eventuali codici promozionali da inserire in fase di registrazione.

Puoi accedere a questa sezione anche da smartphone, sia via browser che tramite app. Inoltre, iscrivendoti alla newsletter o attivando le notifiche push, riceverai in tempo reale news su bonus esclusivi, promozioni temporanee e offerte personalizzate.

Consiglio utile: controlla sempre se il bonus è attivo prima di effettuare il primo deposito, per evitare di perdere l’occasione di riceverlo.

L’offerta completa del sito di scommesse sportive online Lottomatica

Il palinsesto di scommesse Lottomatica è tra i più vasti disponibili in Italia e copre quotidianamente migliaia di eventi da tutto il mondo. La piattaforma permette di puntare su:

Calcio : dalla Serie A alle leghe minori italiane, fino ai top campionati europei e sudamericani;

: dalla Serie A alle leghe minori italiane, fino ai top campionati europei e sudamericani; Tennis : ATP, WTA, Challenger, Slam e tornei minori coperti con quote aggiornate e opzioni live;

: ATP, WTA, Challenger, Slam e tornei minori coperti con quote aggiornate e opzioni live; Basket : NBA, Eurolega, Serie A e altre competizioni internazionali;

: NBA, Eurolega, Serie A e altre competizioni internazionali; Motori, ciclismo, volley, rugby, golf e sport meno tradizionali come cricket, badminton e freccette;

e sport meno tradizionali come cricket, badminton e freccette; eSports : tornei su FIFA, Dota 2, League of Legends e Counter-Strike, in crescita costante;

: tornei su FIFA, Dota 2, League of Legends e Counter-Strike, in crescita costante; Sport virtuali: disponibili 24/7, con gare simulate di calcio, cani, cavalli, motori.

Inoltre, la sezione live offre un’esperienza dinamica con:

Quote in tempo reale , che si aggiornano ogni secondo;

, che si aggiornano ogni secondo; Funzionalità cash out , per chiudere le giocate in anticipo;

, per chiudere le giocate in anticipo; Grafici dinamici e statistiche integrate, per supportare l’utente nell’analisi delle partite.

Lottomatica si distingue anche per le tipologie di scommessa avanzate: multigol, combo, scorecast, antepost, handicap asiatici e giocate flash su eventi live.

Confronto con altri bookmaker

Bookmaker Bonus Max Rollover Punto di forza GoldBet Fino a 3.050€ x3 Bonus generoso con rollover basso. Ottimo per principianti e utenti frequenti. Lottomatica Fino a 2.550€ x5 Bonus combinato: deposito + bonus multipla progressivo. Snai Fino a 1.024€ x1 / x5 Bonus frazionato, con parte senza deposito. Ideale per principianti. Sisal Fino a 10.800€ x5+ Bonus molto elevato, ma distribuito a scaglioni settimanali. Planetwin365 Fino a 3.000€ x3 Ottimo per chi cerca bonus multipla e scommesse ad alto rischio. NetBet Fino a 50€ x3 Importo contenuto, ideale per iniziare in sicurezza. Buona esperienza mobile. Leovegas Fino a 500€ x4 Ottimizzazione per dispositivi mobili, esperienza fluida. Eurobet Fino a 1.000€ x3 Ottimo mix tra bonus tradizionale e promo extra come le freebet.

In termini di valore complessivo, Lottomatica si posiziona ai vertici del mercato italiano. Rispetto a GoldBet e Snai, richiede un impegno maggiore sul volume di gioco, ma offre anche un ritorno potenziale superiore, soprattutto per chi ama le scommesse multiple.

Il consiglio della redazione: se prevedi di scommettere con una certa frequenza, il bonus Lottomatica può offrire un’ottima leva iniziale, anche grazie alla sua struttura progressiva

Quote e mercati: ampia copertura e promozioni mirate

Lottomatica propone una copertura sportiva completa, adatta sia agli appassionati di eventi mainstream che agli scommettitori più esperti. Il palinsesto include calcio, tennis, basket, volley, Formula 1, MotoGP e sport americani, ma anche discipline minori come badminton, snooker e futsal.

Le quote offerte da Lottomatica sono in linea con i principali bookmaker ADM. In particolare:

Sul calcio, le quote sono competitive soprattutto su Serie A, Champions League e partite internazionali

Presente la possibilità di scommettere su decine di mercati per singolo evento (1X2, multigol, risultato esatto, combo, handicap, ecc.)

(1X2, multigol, risultato esatto, combo, handicap, ecc.) Ottimo il focus sul live betting, con aggiornamento rapido delle quote

Le migliori promozioni che si possono ricevere su Lottomatica

Oltre al bonus di benvenuto, Lottomatica propone una gamma ricca e variegata di promozioni continuative dedicate a ogni tipologia di scommettitore, con offerte specifiche per eventi sportivi, giocate live e utenti mobile. Ecco le più interessanti disponibili in questo periodo:

Bonus Multipla : maggiorazioni progressive fino al 130% sulle vincite, attivabili su scommesse con almeno 5 eventi selezionati (quota minima 1.25 per evento). Perfetto per chi ama giocare schedine articolate.

: maggiorazioni progressive fino al 130% sulle vincite, attivabili su scommesse con almeno 5 eventi selezionati (quota minima 1.25 per evento). Perfetto per chi ama giocare schedine articolate. Quote Maggiorate : ogni giorno, Lottomatica seleziona alcuni eventi top e li propone con quote potenziate , evidenziate nella sezione “Promo” e visibili anche sull’app mobile.

: ogni giorno, Lottomatica seleziona alcuni eventi top e li propone con , evidenziate nella sezione “Promo” e visibili anche sull’app mobile. Promo “Segna Ospite Sì” : bonus cashback in caso di sconfitta, attivo su determinate partite dove si scommette sul gol della squadra in trasferta. Offerta limitata ma molto apprezzata da chi ama le giocate tattiche.

: bonus cashback in caso di sconfitta, attivo su determinate partite dove si scommette sul gol della squadra in trasferta. Offerta limitata ma molto apprezzata da chi ama le giocate tattiche. Bonus Live : promozioni lampo attive durante eventi in corso (Serie A, Champions, tennis live), con freebet assegnate a chi piazza giocate multiple durante il match .

: promozioni lampo attive durante eventi in corso (Serie A, Champions, tennis live), con . Programma fedeltà Gold Club : ogni scommessa ti fa guadagnare punti convertibili in bonus reali. Salendo di livello si accede a offerte esclusive e premi personalizzati .

: ogni scommessa ti fa guadagnare punti convertibili in bonus reali. Salendo di livello si accede a . Promo App First Play: bonus riservato ai nuovi utenti che piazzano la loro prima giocata tramite app. Ideale per chi inizia a scommettere da mobile.

Consiglio utile: controlla la sezione “Promozioni” direttamente sul sito o nell’app per restare aggiornato sulle iniziative a tempo limitato e partecipare a concorsi esclusivi con premi extra.

Confronto con altri bookmaker

Snai : leggermente più competitivo sulle scommesse live e sull’offerta per eventi italiani

: leggermente più competitivo sulle scommesse live e sull’offerta per eventi italiani Planetwin365 : ottimo sulle multiple, ma meno vario sui mercati secondari

: ottimo sulle multiple, ma meno vario sui mercati secondari Eurobet: offre un’interfaccia molto intuitiva per la gestione delle scommesse, ma quote meno aggressive su partite top

Con una proposta stabile, continua e supportata da promozioni aggiornate, Lottomatica è un bookmaker solido per chi cerca completezza e varietà di scommessa.

Caratteristiche del sito scommesse Lottomatica

Lottomatica offre una piattaforma intuitiva e ben strutturata, pensata per adattarsi perfettamente sia agli utenti esperti che ai nuovi scommettitori. Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Navigazione semplice e ordinata , con una homepage personalizzabile e accesso rapido a eventi top, live e promozioni attive;

, con una homepage personalizzabile e accesso rapido a eventi top, live e promozioni attive; Motore di ricerca avanzato , per trovare facilmente squadre, partite, campionati o tipi di scommesse;

, per trovare facilmente squadre, partite, campionati o tipi di scommesse; Area personale dettagliata , per monitorare bonus attivi, saldo, storico giocate e gestione conti;

, per monitorare bonus attivi, saldo, storico giocate e gestione conti; App dedicate con funzioni avanzate come lo scontrino digitale, il prelievo automatico delle vincite e notifiche in tempo reale;

con funzioni avanzate come lo scontrino digitale, il prelievo automatico delle vincite e notifiche in tempo reale; Pagamenti sicuri e tracciabili, compatibili con i principali metodi: carte, PayPal, bonifici, ricariche Lottomaticard.

Tutto il sito è sviluppato nel rispetto delle normative ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), garantendo un ambiente di gioco sicuro, responsabile e protetto.

App mobile Lottomatica

L’app è disponibile per iOS e Android, ed è pensata per garantire:

una navigazione fluida,

accesso rapido ai mercati live,

gestione del conto gioco,

e ricezione di notifiche personalizzate.

L’interfaccia è pulita, intuitiva e consente di piazzare scommesse anche con pochi tocchi, rendendola adatta sia a utenti esperti che a principianti.

Streaming e live betting

Lottomatica offre la possibilità di seguire in diretta streaming alcuni eventi sportivi selezionati, direttamente dalla piattaforma. Il servizio è integrato nella sezione live, dove le quote si aggiornano in tempo reale e l’esperienza è ottimizzata per il gioco in mobilità.

Altre funzionalità utili

Cashout disponibile su diversi mercati (pre-match e live)

disponibile su diversi mercati (pre-match e live) Sezione “Le tue scommesse” per monitorare giocate attive e saldo bonus

per monitorare giocate attive e saldo bonus Statistiche e centro live match integrati per supportare decisioni informate

Lottomatica si distingue per la completezza dell’esperienza digitale, capace di soddisfare utenti diversi per esigenze e modalità di gioco.

Sicurezza, pagamenti e assistenza

Lottomatica opera legalmente in Italia con concessione ADM (ex AAMS), ed è uno degli operatori storici del settore. Questo garantisce standard elevati di sicurezza, protezione dei dati personali e trasparenza nella gestione del conto gioco.

Sicurezza e legalità

Licenza rilasciata da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

Connessioni criptate e sistemi antifrode

Protezione dell’identità digitale, verifica KYC e strumenti per il gioco responsabile

Metodi di pagamento

Lottomatica offre una vasta gamma di soluzioni per depositi e prelievi, che includono:

Carte di credito/debito (Visa, Mastercard)

(Visa, Mastercard) PayPal

PostePay

Bonifico bancario

Apple Pay e Google Pay

Rete fisica Lottomaticard e Punti LIS

Tutti i pagamenti sono tracciati e i tempi di elaborazione sono generalmente rapidi, soprattutto per PayPal e carte.

Assistenza clienti

Lottomatica mette a disposizione un servizio clienti multicanale, disponibile 7 giorni su 7:

Live chat direttamente dal sito

direttamente dal sito Numero verde gratuito

Assistenza via e-mail

Sezione FAQ aggiornata

Supporto nei punti vendita fisici

Il mix tra supporto online e presenza sul territorio fa di Lottomatica un bookmaker accessibile e affidabile anche per chi preferisce un contatto diretto con il brand.

Pro e contro di Lottomatica scommesse

Come ogni bookmaker, anche Lottomatica ha punti di forza che lo rendono competitivo sul mercato italiano e limiti da considerare in base al profilo dell’utente.

Pro

Bonus benvenuto tra i più alti in Italia (fino a 2.550€)

App mobile intuitiva, stabile e adatta a qualsiasi livello di esperienza

intuitiva, stabile e adatta a qualsiasi livello di esperienza Promozioni continue : multiple maggiorate, quote potenziate, cashback

: multiple maggiorate, quote potenziate, cashback Ampia copertura sportiva , con streaming integrato su eventi selezionati

, con streaming integrato su eventi selezionati Supporto capillare: live chat + assistenza nei punti fisici LIS

Contro

Rollover del bonus superiore alla media (x5) , meno adatto ai principianti

, meno adatto ai principianti Bonus multipla vincolato a frequenza di gioco costante

costante Le quote sono competitive, ma in alcuni casi superate da GoldBet o Snai sui top eventi

In sintesi: Lottomatica è perfetto per chi cerca una piattaforma solida, ricca di funzioni e con un bonus di valore, soprattutto se intende scommettere con una certa regolarità.

Lottomatica è il bookmaker ideale per te se: Vuoi un bookmaker solido, con licenza ADM e grande esperienza

Ti interessano bonus combinati su sport e casinò

Giochi soprattutto su eventi di cartello (Serie A, Champions, MotoGP)

(Serie A, Champions, MotoGP) Apprezzi una grande varietà di mercati e promozioni strutturate

Vuoi un’interfaccia web e app completa ma non troppo minimal è il bookmaker ideale per te se: Se cerchi una piattaforma più leggera o promo lampo, potrebbero piacerti di più altri operatori.

Perché scegliere Lottomatica come sito di scommesse?

Lottomatica è uno dei bookmaker più conosciuti e solidi in Italia, grazie a decenni di esperienza nel settore del gioco legale e a una piattaforma costantemente aggiornata. Scegliere Lottomatica significa affidarsi a un operatore:

100% legale e autorizzato ADM , sinonimo di sicurezza e rispetto delle normative italiane;

, sinonimo di sicurezza e rispetto delle normative italiane; con un palinsesto ampio e profondo , che spazia dal calcio alla Formula 1, passando per tennis, basket, volley, ciclismo e sport virtuali;

, che spazia dal calcio alla Formula 1, passando per tennis, basket, volley, ciclismo e sport virtuali; dotato di una tecnologia avanzata , sia nella versione desktop che nelle app mobile;

, sia nella versione desktop che nelle app mobile; ricco di funzionalità evolute come cash out, quote live dinamiche, grafici in tempo reale e streaming video per alcuni eventi;

come cash out, quote live dinamiche, grafici in tempo reale e streaming video per alcuni eventi; che propone promozioni regolari, sia per nuovi utenti che per scommettitori abituali.

Affidabilità, varietà e continuità promozionale sono i tre pilastri che rendono Lottomatica una scelta ideale per chi cerca un’esperienza completa e sicura nel mondo delle scommesse.

🎯 Lottomatica in sintesi: tutto quello che devi sapere 📍 Sede legale Italia (Roma), autorizzato ADM 🎁 Bonus di Benvenuto Fino a 50€ in Freebet + 5€ Virtual ⚽ Sport disponibili Calcio, Tennis, Basket, Formula 1, eSports e altro 📱 App mobile Scommesse, Casinò, Poker, Live: app dedicate iOS/Android 💳 Metodi di pagamento Carte, PayPal, Postepay, Bonifico, Ricarica Lottomaticard ⏱️ Verifica conto Entro 30 giorni con documento valido 🛡️ Sicurezza Conforme a standard ADM – Gioco Responsabile

Domande frequenti su Lottomatica (FAQ)

Qual è il bonus di benvenuto scommesse Lottomatica? Lottomatica offre un bonus fino a 2.550€ per i nuovi utenti: 100% sul primo deposito fino a 550€, più un extra fino a 2.000€ in bonus multipla. Il rollover previsto è x5.

Lottomatica offre un bonus fino a per i nuovi utenti: 100% sul primo deposito fino a 550€, più un extra fino a 2.000€ in bonus multipla. Il rollover previsto è x5. È sicuro scommettere su Lottomatica? Sì. Lottomatica è un operatore ADM (ex AAMS) , quindi regolamentato dallo Stato italiano. Garantisce elevati standard di sicurezza, protezione dati e gioco responsabile.

Sì. Lottomatica è un , quindi regolamentato dallo Stato italiano. Garantisce elevati standard di sicurezza, protezione dati e gioco responsabile. Come funziona il bonus multipla di Lottomatica? Il bonus multipla prevede premi aggiuntivi al raggiungimento di soglie di gioco su scommesse multiple. Più giochi, più accumuli bonus, secondo un sistema progressivo.

Il bonus multipla prevede al raggiungimento di soglie di gioco su scommesse multiple. Più giochi, più accumuli bonus, secondo un sistema progressivo. Posso scommettere da mobile con Lottomatica? Sì. Lottomatica dispone di una app mobile per Android e iOS , molto intuitiva, con accesso alle scommesse pre-match, live, promozioni e gestione del conto.

Sì. Lottomatica dispone di una , molto intuitiva, con accesso alle scommesse pre-match, live, promozioni e gestione del conto. Lottomatica è adatto anche ai principianti? Sì, soprattutto per chi ha intenzione di giocare con continuità. L’interfaccia è semplice e il supporto clienti è facilmente accessibile, anche nei punti vendita fisici.