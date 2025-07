Pronostico Wimbledon: statistiche e analisi Cobolli-Cocciaretto

Il torneo di Wimbledon 2025 entra nel vivo con il secondo turno che vede protagonisti giovani talenti e sorprese in entrambi i tabelloni. Tra i match più attesi, spiccano le sfide che coinvolgono gli italiani Flavio Cobolli e Elisabetta Cocciaretto, entrambi reduci da vittorie convincenti al primo turno. L’attenzione degli appassionati di tennis e degli scommettitori si concentra sulle loro prossime partite, tra pronostici e analisi delle quote offerte dai principali bookmaker.

Statistiche e pronostico: focus su Cobolli e Cocciaretto

Il secondo turno di Wimbledon propone due incontri di grande interesse per il pubblico italiano:

Flavio Cobolli affronta il britannico Jack Pinnington Jones , giocatore di casa in cerca di conferme.

affronta il britannico , giocatore di casa in cerca di conferme. Elisabetta Cocciaretto sfida l’americana Katie Volynets dopo aver eliminato la testa di serie numero 3.

Entrambi i match rappresentano un importante banco di prova per i due azzurri, che si trovano in un buon momento di forma. Per Cobolli, la vittoria netta al debutto e i recenti successi nei tornei ATP di Bucarest e Amburgo lo rendono favorito, anche in assenza di precedenti scontri diretti con Pinnington Jones. Il giovane inglese, attualmente numero 281 al mondo, ha comunque sorpreso superando il primo turno contro un avversario più quotato.

Nel tabellone femminile, la prestazione dominante di Cocciaretto contro Jessica Pegula ha acceso i riflettori sulla tennista marchigiana, che ora si trova di fronte una Volynets reduce da una battaglia in tre set. Il pronostico degli esperti vede Cocciaretto leggermente favorita, grazie alla solidità mostrata e al morale alto dopo l’impresa al primo turno.

Match Ranking Favorito Quote consigliate Cobolli vs Pinnington Jones 24 vs 281 Cobolli Cobolli vincente Volynets vs Cocciaretto 98 vs 116 Cocciaretto Cocciaretto vincente, Under 22.5 Games

Quote indicative, soggette a variazioni

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now TV, garantendo così la copertura completa dell’evento. Gli orari ufficiali saranno comunicati dagli organizzatori nelle prossime ore.

In conclusione, Cobolli e Cocciaretto rappresentano le speranze italiane per accedere al terzo turno di Wimbledon 2025. Le quote dei bookmaker li vedono favoriti nei rispettivi incontri, con possibilità di ulteriori progressi nel torneo in caso di vittoria. Segui le nostre analisi per non perdere aggiornamenti e approfondimenti sulle prossime sfide dei protagonisti italiani!