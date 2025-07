Wimbledon: pronostico e statistiche Darderi-Fery, tutte le quote

Il secondo turno dello Slam britannico, Wimbledon, regala agli appassionati di tennis una giornata densa di sfide avvincenti e opportunità per analizzare statistiche e pronostici. Dopo un primo turno ricco di colpi di scena e l’uscita di alcuni big, l’attenzione si concentra ora sui nuovi protagonisti, tra cui spiccano gli italiani Luciano Darderi e Mattia Bellucci. L’approfondimento odierno offre una panoramica sulle principali sfide, sulle quote aggiornate e sugli aspetti tecnici da considerare prima di formulare qualsiasi previsione.

Statistiche e pronostico: Darderi contro Fery, equilibrio in campo

Il tabellone di Wimbledon vede oggi impegnato l’italo-argentino Luciano Darderi contro il britannico Arthur Fery. La sfida si preannuncia molto equilibrata, come indicato dalle principali quote dei bookmaker che assegnano una leggera preferenza a Fery (1.83). Nonostante i problemi fisici che hanno rallentato la crescita del britannico, nelle precedenti edizioni ha dimostrato di saper mettere in difficoltà avversari di alto livello, come Medvedev e Altmaier. Per Darderi, la vittoria al primo turno contro Roman Safiullin, al termine di un intenso match di cinque set, rappresenta un segnale positivo sulla sua condizione.

Arthur Fery : giovane talento britannico, reduce dalla prima vittoria in carriera nel Major di casa.

: giovane talento britannico, reduce dalla prima vittoria in carriera nel Major di casa. Luciano Darderi : ottimo esordio, mai affrontato prima d’ora Fery .

: ottimo esordio, mai affrontato prima d’ora . Quote attuali: Fery 1.83, Darderi sfavorito di poco.

Il secondo turno offre anche altre sfide interessanti:

Mattia Bellucci affronta Jiri Lehecka , con il ceco favorito secondo le previsioni.

affronta , con il ceco favorito secondo le previsioni. Spicca anche il confronto tra Cameron Norrie e Frances Tiafoe : lo statunitense parte avanti (quota 1.57), ma il britannico può contare sul pubblico di casa e su un bilancio positivo nei precedenti sull’erba (3-2 per Norrie ).

e : lo statunitense parte avanti (quota 1.57), ma il britannico può contare sul pubblico di casa e su un bilancio positivo nei precedenti sull’erba (3-2 per ). Attenzione a Taylor Fritz, vincitore recente di due tornei su erba, che affronta Gabriel Diallo in un match inedito.

Match Quota favorita Quota sfavorita Fery – Darderi 1.83 – Norrie – Tiafoe 1.57 (Tiafoe) 2.45 (Norrie) Fritz – Diallo 1.30 (Fritz) –

La giornata si preannuncia dunque ricca di duelli serrati, dove le statistiche e il fattore campo potrebbero risultare determinanti per l’esito finale.

Il secondo turno di Wimbledon conferma l’incertezza e la spettacolarità tipica dello Slam londinese. Le quote dei bookmaker testimoniano l’equilibrio di molti incontri, in particolare tra Fery e Darderi e tra Norrie e Tiafoe, mentre Fritz parte favorito contro Diallo. Segui i nostri approfondimenti per restare aggiornato sulle analisi e sulle migliori previsioni per il torneo!