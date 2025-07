Pronostico Fonseca-Brooksby: statistiche e analisi Wimbledon

Il secondo turno di Wimbledon si fa particolarmente interessante con la sfida tra Fonseca e Brooksby. Entrambi i tennisti si presentano all’appuntamento dopo un debutto convincente e si affrontano per la prima volta in carriera. L’incontro promette equilibrio e spettacolo, offrendo spunti interessanti sia per gli appassionati di tennis che per chi segue le statistiche e i pronostici delle grandi competizioni internazionali.

Statistiche e andamento recente: focus su Fonseca e Brooksby

La partita tra Fonseca e Brooksby, valida per il secondo turno di Wimbledon, mette di fronte due atleti in ottima forma, reduci da prestazioni convincenti nel primo turno:

Fonseca ha superato senza difficoltà Fearneley con un netto 3-0, dimostrando solidità e sicurezza sul campo.

ha superato senza difficoltà con un netto 3-0, dimostrando solidità e sicurezza sul campo. Brooksby, invece, ha battuto Griekspoor affrontando qualche difficoltà solo all’inizio del secondo set, ma chiudendo comunque l’incontro con autorevolezza.

Nonostante sia la prima volta che i due si affrontano, gli indizi raccolti dai match precedenti lasciano presagire un confronto equilibrato. Fonseca è noto per la sua qualità e, in condizioni fisiche ottimali, è in grado di mettere in difficoltà molti avversari. Il brasiliano, infatti, quando è in forma, può essere un cliente scomodo per chiunque. Dall’altra parte, Brooksby proverà a sfruttare la sua determinazione e a sorprendere il rivale cercando di imporre ritmo e aggressività nei momenti chiave del match.

Il pronostico sembra pendere leggermente dalla parte di Fonseca grazie alla sua solidità e all’ottima partenza nel torneo. Tuttavia, l’assenza di precedenti rende il match aperto a qualsiasi esito e non si possono escludere sorprese, soprattutto se Brooksby saprà approfittare di eventuali cali di concentrazione del brasiliano.

La partita è in programma mercoledì 2 luglio alle 12:30 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.

In conclusione, la sfida tra Fonseca e Brooksby si preannuncia combattuta e ricca di spunti interessanti per gli appassionati di tennis e per chi segue le scommesse sportive. Le quote vedono leggermente favorito Fonseca, ma l’esito resta incerto vista la buona condizione di entrambi. Segui le nostre analisi per scoprire tutti i dettagli e rimanere aggiornato sulle prossime grandi sfide di Wimbledon!