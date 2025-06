A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon 2025, il team di Jannik Sinner subisce un’importante riorganizzazione. Il numero 1 del ranking mondiale ha annunciato che il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non faranno più parte del suo staff. Questo avviene alla vigilia del suo atteso debutto contro Luca Nardi.

Un indizio della loro assenza era già emerso ieri, quando Simone Vagnozzi, il coach di Sinner, ha condiviso sui social una foto del team sul campo centrale, in cui mancavano Panichi e Badio. Nella foto erano presenti Vagnozzi, Darren Cahill, l’osteopata Andrea Cipolla e Sinner.

Le motivazioni ufficiali per l’uscita dei due professionisti non sono ancora state divulgate. Si attende un comunicato dal team del tennista per chiarire le ragioni dietro questa decisione, che arriva dopo che Panichi e Badio erano stati introdotti nel gruppo a settembre scorso in un momento di transizione per Sinner.

Panichi e Badio erano stati scelti dopo la separazione da Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, durante una fase critica nella carriera del tennista. In quel periodo, Sinner affrontava anche le conseguenze del caso Clostebol, che portò a una squalifica di tre mesi, conclusasi a maggio 2025.

La selezione di Panichi e Badio era stata vista come una mossa strategica per migliorare il team di Sinner, grazie alla loro esperienza nel circuito ATP, avendo lavorato con Novak Djokovic. Panichi aveva cessato la sua collaborazione con Djokovic nel maggio 2024, mentre Badio aveva lasciato il team del serbo due anni prima.

La loro esperienza e conoscenza tecnica erano considerate un vantaggio, specialmente per la preparazione fisica e la prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali nel tennis moderno.

Con queste uscite confermate, il team di Sinner si trova ora in una fase di riorganizzazione. Resta da capire se verranno introdotti nuovi membri o se vi sarà un riassetto delle attuali risorse. Intanto, l’attenzione è rivolta all’imminente torneo londinese, dove Sinner aspira a conquistare il titolo.

