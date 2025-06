Wimbledon, Berrettini e Musetti: le ultime novità sulle loro condizioni

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, negli ultimi mesi, hanno affrontato diversi problemi fisici che hanno provocato stop e timori a due fra i principali talenti azzurri del tennis maschile. Il romano, tormentato dai problemi muscolari, e il toscano, frenato da un infortunio alla coscia, hanno vissuto un periodo complicato, tra rinunce, recuperi lenti e il dubbio sulla partecipazione a Wimbledon.

Ma alla vigilia dei Championships, finalmente, arriva una buona notizia per il tennis italiano: salvo improbabili sorprese, entrambi calcheranno l’erba di Wimbledon. L’ex numero 6 del mondo ha saltato sia Stoccarda che il Queen’s per via di un infortunio agli addominali, lo stesso che l’ha costretto al ritiro dagli Internazionali BNL d’Italia. (continua dopo la foto)

Il rischio che saltasse anche Wimbledon era concreto, ma Matteo ha fatto tutto il possibile per esserci e ora si trova già a Londra, dove ha cominciato la fase finale della preparazione. Come accaduto più volte nella sua carriera, Berrettini arriverà al torneo con poca preparazione, ma il suo feeling con l’erba è noto.

Nel 2021 Matteo fu finalista e anche lo scorso anno, nonostante una condizione precaria, raggiunse gli ottavi di finale, impegnando seriamente Carlos Alcaraz sul Centre Court. La condizione non sarà perfetta, ma Berrettini ci ha abituato alle sorprese. “The Hammer” ci prova ancora.

Anche Lorenzo Musetti, dopo il ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, sembrava destinato a un recupero lungo. La lesione alla coscia sinistra ha imposto prudenza: niente Stoccarda, niente Queen’s, ma un percorso graduale di riabilitazione, con il team che ha programmato con attenzione ogni fase. (continua dopo la foto)

Il carrarino è già a Londra, ha ricominciato ad allenarsi e ha colpito bene nei primi giorni alla vigilia dei Championships. Ieri ha sostenuto una sessione intensa con Jack Draper sul Campo No.1, segnale che l’obiettivo è quello di essere competitivo già dal primo turno.

Il tennis azzurro tira un sospiro di sollievo: i due protagonisti più attesi insieme a Jannik Sinner saranno al via. E anche se la forma non sarà al 100%, soprattutto per quanto riguarda Berrettini, sono pronti a dare battaglia.

