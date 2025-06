Leao, il Bayern prova l’affondo: l’offerta “monstre” al Milan

In principio era solo un’indiscrezione, una suggestione di mercato destinata forse a rimanere tale. Un sondaggio esplorativo, tanto per tastare il terreno: il Bayern Monaco, uno dei club più vincenti e ambiziosi d’Europa, aveva fatto capolino nella direzione di Rafa Leao, il talento portoghese che al Milan ha trovato maturità, continuità e, spesso, la scintilla del genio. La risposta, però, fu secca: no, grazie. Troppo importante, troppo centrale nel progetto rossonero, troppo affezionato – sembrava – al suo ruolo di bandiera offensiva della squadra. Ma il mercato, si sa, non ha memoria e soprattutto non ha pazienza.

Calciomercato Milan, il Bayern tenta l’affondo per Leao

Oggi, la situazione è completamente cambiata. Il Milan è nel pieno di una trasformazione profonda, un processo che sembra aver preso la forma e il ritmo di una rivoluzione strutturale. Non si tratta più di qualche cessione mirata o di un fisiologico ricambio generazionale: si sta smantellando, pezzo dopo pezzo, quello che fu lo zoccolo duro dello scudetto 2021-22.

E i nomi che circolano non lasciano spazio a interpretazioni: Mike Maignan è in trattativa avanzata con il Chelsea, Theo Hernandez osserva con interesse gli sviluppi delle pretendenti europee – l’Atlético Madrid su tutte – e Leao, appunto, si trova sospeso tra fedeltà e tentazione. Un ciclo si chiude e un altro prova timidamente ad aprirsi, con l’arrivo di giocatori esperti chiamati a garantire quel mix di leadership e solidità che Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Milan, considera imprescindibile. Addio alla squadra “bella e imprevedibile”, benvenuta concretezza: l’era del corto muso è alle porte. In questo scenario in divenire, ecco che il Bayern Monaco torna all’assalto, stavolta con argomenti decisamente più convincenti, per Rafa Leao.

Offerta “monstre” dei bavaresi

La nuova offerta si preannuncia molto più concreta e pesante: 100 milioni di euro per Rafa Leao. Non ancora la cifra capace di far vacillare completamente il Milan, ma comunque una base su cui discutere seriamente. A Casa Milan si valuta, si riflette e si ascolta. Perché cento milioni, oggi, sono un patrimonio che può essere reinvestito per rafforzare più reparti e costruire una squadra nuova, più aderente all’identità pragmatica che Allegri intende imporre.

E poi c’è l’ipotesi di contropartite tecniche: da Monaco potrebbero arrivare giocatori in uscita come Kim Min-jae, difensore centrale che Allegri conosce bene e che potrebbe trovare in rossonero il contesto ideale per rilanciarsi dopo una stagione sotto le aspettative in Baviera. La cessione di Leao, qualora dovesse concretizzarsi, segnerebbe il momento simbolico più forte di questa rivoluzione. Il punto più alto o più basso – dipende dai punti di vista – di una svolta radicale. Non più costruire attorno alle stelle, ma ricominciare da fondamenta nuove, con volti nuovi e motivazioni fresche. Un rischio calcolato, forse necessario, per tornare competitivi ad alti livelli.

