Ormai sta diventando una costante estiva: da una parte c’è il Napoli che vuole incassare dalla cessione di Osimhen, dall’altra il giocatore che vuole andare in una squadra di suo gradimento anche senza rispettare le condizioni imposte dai partenopei. Fino a pochi giorni fa sembrava fatta per l’approdo del centravanti nigeriano in Arabia: l’Al-Hilal, oltre a pagare la clausola da 75 milioni voluta dal Napoli, aveva offerto 40 milioni all’anno a Victor, per un totale di 160 milioni di ingaggio. Una proposta monstre che però il giocatore ha rifiutato, adducendo come principale motivazione la volontà di continuare a giocare in un contesto competitivo come quello Europeo.

Dunque, si ricomincia da capo: dove è diretto Osimhen? Anche se l’esperienza turca lo ha leggermente messo fuori dai riflettori del calcio che conta, ricordiamo che parliamo di quello che, a 26 anni, è potenzialmente uno dei centravanti migliori d’Europa. Ecco le principali squadre che sembrano essere interessate al suo acquisto.

Verso la Premier League?

La Premier League è attualmente il campionato più interessante al mondo: ci sono squadre fortissime, grandi campioni, molti soldi e un contesto fortemente competitivo. Non a caso, è la destinazione ideale di qualsiasi giocatore che vuole imporsi a livello europeo. Osimhen gradirebbe di sicuro approdare in Inghilterra, dove i team non si fanno eccessivi problemi a spendere: sembra che su di lui ci siano tre big come Chelsea, Arsenal e Manchester United.

Il Chelsea degli ultimi anni, si sa, sembra provare a portare a Londra qualsiasi giocatore si dimostri anche solo minimamente in grado di palleggiare. Ironia a parte, la rosa dei Blues è estremamente densa, e ci sarebbero necessari diversi movimenti di mercato per prendere Osimhen. Dalla sua parte la squadra ha però un fascino intramontabile, una tifoseria affezionata e soprattutto la garanzia di giocare la prossima Champions League. Proprio per questo sembra la destinazione più gradita al nigeriano.

L’Arsenal è una squadra ben rodata e allenata in maniera sapiente, che quest’anno ha concluso di nuovo al secondo posto in Premier ed è arrivata sino alle semifinali di Champions, dove si è arresa al PSG. Storicamente, i Gunners hanno bisogno di una prima punta di spessore, e Osimhen sarebbe il profilo perfetto per completare questo team a un passo dal successo.

Il Manchester United, come sempre, ci prova. I Diavoli Rossi sono immersi nel loro peggior periodo storico, incapaci di essere competitivi nel proprio campionato, dove quest’anno sono arrivati 16esimi. Al netto di questo, sembra che per il board la soluzione per risolvere il problema di una rosa e di un ambiente disfunzionale sia continuare ad acquistare giocatori forti. Tra l’altro, lo United ha appena acquistato Cuhna dal Wolverhampton per 74 milioni, ma non è escluso che possa fare comunque un tentativo: sul piatto potrebbe mettere Zirkzee, un’opzione molto intrigante per il Napoli, anch’esso alla ricerca di una punta per Conte.

La permanenza in Turchia

L’esperienza turca è stata sino ad ora eccellente per Osimhen: il nigeriano ha segnato 37 gol in 41 presenze totali, vincendo il campionato alla sua prima esperienza e diventandone capocannoniere. In virtù degli eccellenti risultati conseguiti, il Galatasaaray vorrebbe quindi prolungare il prestito, ma sia Osimhen che il Napoli vorrebbero una soluzione più “netta”, con l’approdo verso un’altra realtà che possa sia pagare in toto la clausola sia garantire quel contesto competitivo di cui abbiamo parlato in precedenza.

L’approdo in Arabia e il ritorno a casa

Ci sono due ultime opzioni piuttosto improbabili ma che potrebbe comunque concretizzarsi se la situazione Osimhen non dovesse sbloccarsi: una è l’effettivo approdo in Arabia Saudita, l’altra è il ritorno a Napoli. Per diversi motivi, queste opzioni sono l’ultima spiaggia per Osimhen e il Napoli. Il nigeriano si è già detto non interessato ad andare all’Al-Hilal, che però continua a provare a convincere il centravanti ad indossare la maglia del club. A luglio, Osimhen tornerà (si presume temporaneamente) a Napoli nell’attesa di una nuova destinazione, e la dirigenza potrebbe decidere di metterlo a disposizione di Conte per i primi impegni. Nè Victor nè il Napoli sembrano intenzionati a “tornare insieme”, ma è scenario che non bisogna scartare del tutto, soprattutto per via dei molti soldi che ci sono in ballo viste le alternative. L’ennesima, calda estate di Osimhen è appena iniziata.