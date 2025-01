Osimhen allo United per Rashford al Napoli: scambio a gennaio ad una condizione, la voce dall’Inghilterra

Calciomercato, il Manchester United sta valutando un’operazione di scambio tra Marcus Rashford e Victor Osimhen per soddisfare la richiesta del tecnico Ruben Amorim di avere un nuovo centravanti. L’attaccante inglese, cresciuto nel vivaio dello United, è stato escluso nelle ultime quattro partite ufficiali, alimentando le voci di una possibile partenza già a gennaio.

🚨 Marcus Rashford is at the centre of a stunning swap deal involving Victor Osimhen. Antonio Conte’s interest in Rashford has opened the door to Manchester United signing Osimhen. #MUFC [@CharlieWyett, @SunMartinB] pic.twitter.com/UWLsxlS9q9 — mufcmpb (@mufcMPB) January 2, 2025

L’indiscrezione dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il club inglese potrebbe offrire Rashford al Napoli in uno scambio per Osimhen. Il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, ha una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro nel suo contratto con il Napoli, il che rende l’operazione particolarmente interessante per entrambe le parti.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, sarebbe intrigato dall’idea di Rashford come rinforzo offensivo. Tuttavia, l’operazione richiederebbe che il club partenopeo copra gran parte dell’ingaggio del giocatore inglese e paghi un indennizzo per il prestito: è la condizione posta dal Manchester United per far partire il classe ’97 nazionale inglese. Il Napoli, dal canto suo, è consapevole del valore di Osimhen, che continua a dimostrare la sua classe anche in Turchia con la maglia del Galatasaray.

Possibile scenario

Mentre il Manchester United cerca una soluzione per il rilancio di Rashford, il Napoli potrebbe valutare attentamente l’affare, bilanciando le esigenze tecniche con quelle economiche. Se lo scambio dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei colpi più rilevanti del mercato invernale.

