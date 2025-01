Calciomercato Juventus, frenata per Arthur al Betis: si inserisce una squadra di Serie A

Calciomercato Juventus, la trattativa tra bianconeri e Betis Siviglia per Arthur Melo, che sembrava vicina alla conclusione, ha subito una brusca frenata. Gli andalusi, in cerca di un centrocampista in grado di garantire regia ed equilibrio, hanno virato su un altro obiettivo: Enzo Le Fee, in forza alla Roma.

Il punto sulla trattativa con il Betis

Il nodo principale è legato all’ingaggio di Arthur, che pesa per 5 milioni di euro all’anno. La Juventus era disposta a cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma i 2,5 milioni netti (circa 4,5 lordi per 6 mesi) si sono rivelati un ostacolo insormontabile.

Il Betis aveva chiesto una compartecipazione agli emolumenti da parte del club bianconero, ma la Juventus pretendeva che lo stipendio fosse interamente a carico degli spagnoli. Questo disaccordo ha spinto il Betis a cambiare obiettivo, puntando su Le Fee, il cui stipendio pesa la metà di quello del brasiliano.

Juventus, Roma and Real Betis could become involved in a transfer merry-go-round including midfielders Arthur Melo and Enzo Le Fee this month, according to the latest updates in Italy. #Juventus #Juve #Roma #ASRoma #Transfers #SerieA #Calcio pic.twitter.com/rXNNMS09gc — Football Italia (@footballitalia) January 2, 2025

Roma, possibile nuova destinazione

L’inserimento del Betis su Le Fee potrebbe aprire uno scenario interessante per Arthur. Qualora il francese lasciasse Trigoria, la Roma potrebbe tornare sul brasiliano, già seguito in estate. I giallorossi hanno bisogno di rinforzi in mediana, complice l’infortunio di Cristante e l’incertezza sul futuro di Paredes.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma starebbe valutando un’operazione simile a quella proposta dal Betis: prestito con diritto di riscatto, stavolta fissato a circa 10 milioni di euro. Una cifra in linea con il valore di ammortamento del cartellino di Arthur, che permetterebbe alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi e rilanciare il giocatore.

Un’occasione di rilancio per Arthur

Tornato alla Continassa dopo il prestito alla Fiorentina, Arthur vive da separato in casa. Non è mai sceso in campo sotto la guida di Thiago Motta e si allena a orari diversi dal resto della squadra, pur essendo formalmente inserito in lista per ragioni burocratiche.

Nonostante una stagione positiva con la Fiorentina (48 presenze, 2 gol e 4 assist), il riscatto fissato a 20 milioni è stato ritenuto troppo alto dal club viola. Ora, la Juventus punta a cederlo a gennaio per proseguire nel processo di sfoltimento del monte ingaggi avviato da Giuntoli.

Arthur, ancora giovane (28 anni), ha voglia di dimostrare il suo valore. Il centrocampista brasiliano, che nel 2020 fu valutato 72 milioni di euro nell’affare con il Barcellona per Pjanic, sembra intenzionato a rilanciare la sua carriera dopo anni difficili. Gennaio sarà decisivo per trovare una nuova sistemazione e riprendere il cammino di un talento che, nonostante le difficoltà, può ancora dire molto nel calcio europeo.

