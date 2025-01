Atalanta, si muove il mercato dopo le parole di Gasperini: nel mirino due “big”

Con l’inizio del nuovo anno, l’Atalanta si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con alcune idee ben definite per rafforzare la rosa e continuare l’eccezionale cammini iniziato nei primi mesi della stagione. Tra le priorità del club bergamasco, spiccano il potenziamento dell’attacco e l’acquisto di un vice Marten De Roon per il centrocampo.

Gasperini chiede rinforzi in attacco: da Berardi a Maldini, chi può prendere l'Atalanta a gennaio 🔎 ⚫ 🔵https://t.co/Pn3bubjNBh — GOAL Italia (@GoalItalia) December 29, 2024

L’assenza di alternative numerose in attacco, nonostante il recupero di Scamacca, spinge l’Atalanta a guardarsi intorno. Uno dei profili seguiti con interesse è quello di Daniel Maldini, 23 anni, attualmente in forza al Monza. Secondo l’amministratore delegato Luca Percassi, Maldini rappresenta un talento interessante e in linea con la filosofia del club.

Maldini si adatta perfettamente al sistema di Gasperini, grazie alla sua duttilità: può essere impiegato come trequartista, seconda punta o mezzala offensiva. Alto quasi 190 cm, potrebbe esaltare una delle nuove caratteristiche dell’Atalanta, ovvero il gioco aereo. Per lui, il club nerazzurro sarebbe disposto a investire 6 milioni di euro.

L’altro grande nome per l’attacco è Domenico Berardi, veterano del Sassuolo e obiettivo di mercato ormai consolidato. La trattativa per il 30 enne italiano potrebbe svilupparsi su un prestito semestrale con diritto di riscatto, per un valore complessivo intorno ai 10 milioni di euro. Un’alternativa di prestigio, ma più costosa, è Giacomo Raspadori, per il quale il Napoli chiede circa 25 milioni. Ma su di lui c’è anche l’interesse della Roma.

Atalanta, mosse per centrocampo e attacco

A centrocampo, l’Atalanta è alla ricerca di un sostituto di De Roon, ormai vicino ai 34 anni. Il principale obiettivo è il danese Frendrup, 23 anni, in forza al Genoa. Con oltre 100 presenze negli ultimi due anni, Frendrup è un giocatore versatile e con esperienza. Il Genoa valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro, ma l’Atalanta potrebbe ridurre la spesa inserendo nella trattativa il cartellino di Sulemana, che non ha trovato spazio a Bergamo. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe favorevole al trasferimento.

Con un mercato mirato e mosse strategiche, l’Atalanta punta a consolidare la sua posizione in campionato e a prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione. Maldini e Berardi rappresentano innesti di qualità per l’attacco, mentre Frendrup potrebbe essere la chiave per garantire un ricambio generazionale in mezzo al campo. Resta da vedere come evolveranno le trattative nelle prossime settimane.

