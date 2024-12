Calciomercato, duello Milan-Atalanta per due centrocampisti: la situazione

Calciomercato, mancano due giorni all’apertura della sessione invernale prevista per il 2 gennaio 2025 e c’è già un primo “duello” tra big, Milan e Atalanta. Entrambe le squadre cercano rinforzi a centrocampo e l’interesse comune è caduto su due nomi di calciatori che ben stanno figurando nelle rispettive squadre di Serie A.

Partiamo dal primo, su cui il Milan si è informato da tempo. Nonostante l’ultimo posto in classifica del Monza, una delle note più positive della stagione è Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003. Quantità, intensità e una buona dose di qualità fanno del giovane talento un nome che sta attirando l’attenzione di club di primissima fascia, pronti a scommettere su di lui.

🥉 AC Monza 4-2 AC Milan



Simply brilliant. Milan conceded two goals in the first half and at the beginning of the second Jović got a red card. Despite this – Milan equalized with marvellous Pulisic's goal. But in the end Monza woke up and Warren Bondo hit fantasic firecracker. pic.twitter.com/GvraHWiJZJ — Misiek Olek (@MaduekeToGOAT) December 31, 2024

Il Milan osserva da vicino Bondo ma l’Atalanta è pronta ad uno scambio con il Monza

Nel database di Geoffrey Moncada, responsabile scouting del Milan, il nome di Warren Bondo figura da tempo. Già nell’estate 2022, prima del suo trasferimento al Monza, i rossoneri avevano cercato di portare il giocatore a Milanello, quando ancora militava in Ligue 2 con il Nancy. Ora, dopo l’ottima crescita mostrata in Serie A, il Milan sta valutando seriamente l’opportunità di muoversi per ingaggiarlo, sebbene al momento non ci siano contatti ufficiali.

Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini segue con attenzione il giovane francese. La Dea potrebbe sfruttare la carta Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, come contropartita tecnica per convincere il Monza a lasciar partire il suo gioiello.

🚨 Atalanta are advancing for Morten Frendrup! 🇩🇰⚫️🔵 The offer has been raised to €20m, including bonuses for appearances, UCL qualification, and 🇮🇹🏆



Genoa, initially asking for €25m, are now seriously considering the deal. Talks ongoing. ✨ #Transfers #Atalanta #Genoa pic.twitter.com/AhqlFQi1gd — Paolo Condóm (@paolodurex) December 31, 2024

Milan e Atalanta si sfidano anche sul centrocampista del Genoa Morten Frendrup

Oltre a Bondo, sia Milan che Atalanta condividono l’interesse per Morten Frendrup, centrocampista del Genoa. Il danese, classe 2001, è un giocatore di grande intensità e con ampi margini di crescita, caratteristiche che lo rendono perfetto per i piani tecnici di entrambi i club. Tuttavia, il Genoa non sembra intenzionato a cederlo a gennaio, salvo offerte irrinunciabili superiori attorno ai 25 milioni di euro. Secondo indiscrezioni dell’ultim’ora l’Atalanta sarebbe avanti nella trattativa rispetto ai rossoneri, avendo offerto una cifra di poco superiore ai 20 milioni e avvicinandosi così alle richieste del Grifone.

Il mercato di gennaio potrebbe riservare sorprese per questi due giovani prospetti. Bondo e Frendrup rappresentano due profili in grado di rinforzare il centrocampo delle squadre che li seguono, ma le trattative dipenderanno dalla disponibilità di Monza e Genoa a lasciar partire i propri talenti e dalla capacità dei club interessati di soddisfare le richieste economiche.

