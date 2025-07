Roma, arriva il primo grande colpo per Gasp: preso il centrocampista

La Roma accende il mercato con il suo primo innesto dell’era Gasperini: ed è un colpo importante che va a rafforzare la mediana, reparto fondamentale per il nuovo allenatore, che da lì sta partendo per dare forma al suo progetto in giallorosso.

Dunque, è fatta per Neil El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino in arrivo dal Lens. Dopo giorni di trattative, il club giallorosso ha trovato l’accordo definitivo con i francesi per una cifra di 23 milioni di euro più 2 di bonus. L’intesa tra le società è stata raggiunta nel primo pomeriggio, mentre quella con il giocatore era già chiusa da tempo.

Il classe 2001 il neoacquisto firmerà un contratto di cinque anni e sbarcherà nella Capitale già nel weekend per sostenere le visite mediche. Il Lens ha abbassato le pretese grazie anche alla volontà del calciatore, che ha spinto per la chiusura dell’operazione.

Merito del lavoro diplomatico del nuovo direttore sportivo Massara, che ha insistito sul profilo di El Aynaoui per dare a Gasperini un jolly in mezzo al campo. Fisicità, inserimenti e duttilità: il centrocampista viene considerato un elemento tatticamente simile a Mario Pasalic, giocatore che Gasperini ha valorizzato nella sua esperienza a Bergamo.

Roma, un acquisto giovane e di prospettiva

Nato a Nancy nel 2001, El Aynaoui possiede anche la cittadinanza marocchina, ereditata dal padre, ex tennista professionista capace di arrivare al numero 14 del ranking ATP. Nella scorsa stagione ha messo a segno 8 gol in 25 presenze, numeri che hanno acceso i riflettori su di lui da parte di diversi club europei.

L’approdo alla Roma non esclude l’obiettivo Rios del Palmeiras, anche se la trattativa con i brasiliani resta in salita: servono 30 milioni (senza bonus) per portarlo in Serie A. A Trigoria non escludono un doppio colpo a centrocampo, ma a quel punto servirebbe una cessione o la rinuncia a Wesley.

Intanto El Aynaoui, preso di mira da alcuni tifosi sui social tanto da disattivare i commenti, è pronto a ripartire in giallorosso, con l’ambizione di diventare subito un protagonista della nuova Roma di Gasperini.

Leggi anche: