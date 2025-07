Inter, attenta: c’è la Juventus sulle tracce del centrocampista nerazzurro

Inter e Juventus continuano a muoversi sul mercato con strategie diverse ma un obiettivo comune: rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. I nerazzurri, sotto la guida di Cristian Chivu, stanno valutando come rinnovare senza stravolgere, mentre i bianconeri, con l’arrivo di François Modesto come nuovo direttore tecnico, vogliono mettere subito le mani su profili funzionali e pronti all’uso.

La Juventus non molla la presa su Frattesi, nonostante i rumors sul rinnovo del contratto con l'Inter 🔛https://t.co/PvBLx4vGt5 — GOAL Italia (@GoalItalia) July 18, 2025

Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Davide Frattesi, finito nei radar della Juventus. Il gradimento parte proprio da Modesto, da sempre estimatore del centrocampista romano e in ottimi rapporti con il suo agente, Beppe Riso. L’interesse è concreto, ma al momento non si può parlare di trattativa.

Da parte dell’Inter, la posizione è chiara: Frattesi non è in vendita. Lo ha ribadito anche Chivu, che lo considera un elemento centrale nel suo progetto tecnico. Un’apertura potrebbe esserci solo davanti a un’offerta fuori mercato – la classica proposta irrinunciabile – ma è un discorso che vale per ogni giocatore, oggi più che mai, in un calcio sempre più fluido. (continua dopo la foto)

Arrivato la scorsa estate per 40 milioni di euro, Frattesi non è mai stato titolare fisso, chiuso dalla coppia Barella-Calhanoglu e dall’esperienza di Mkhitaryan. Nonostante ciò, ha saputo essere decisivo da subentrato, contribuendo con gol pesanti nella stagione che ha portato allo scudetto della seconda stella e, quest’anno, alle vittorie con Bayern e Barcellona.

Con Calhanoglu sul taccuino di diversi club e l’armeno che a gennaio compirà 37 anni, per Frattesi si profila una stagione diversa. Chivu potrebbe adottare un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, moduli che favorirebbero l’impiego del classe ’99 come incursore a supporto dell’attacco, valorizzando al meglio le sue doti fisiche e di inserimento.

Per ora, dunque, nessuna porta aperta, ma il nome di Frattesi resta caldo e il mercato, lo abbiamo imparato da tempo, può sempre riservare colpi di scena.

