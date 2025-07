Lookman, è partita a scacchi tra Inter e Atalanta: e si inserisce una big europea

Ademola Lookman è al centro di un intrigo di mercato che sta prendendo sempre più i contorni di una partita a scacchi tra Inter e Atalanta. Il club nerazzurro ha fatto la sua prima mossa ufficiale, presentando un’offerta da 40 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dai bergamaschi, che restano fermi sulla richiesta di 50 milioni.

Inter, l’offerta presentata all’Atalanta per Lookman è di 40 milioni di euro. Da Bergamo fanno muro ma da Milano si aspettano che adesso anche il nigeriano faccia la sua parte facendo pesare la vecchia promessa ricevuta dai Percassi, il quale un anno fa avrebbe assicurato al… pic.twitter.com/VMGLtqNLAn — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 17, 2025

Ma la trattativa è entrata nel vivo e da entrambe le parti si percepisce la sensazione che l’affare possa concretizzarsi. In Viale della Liberazione c’è già l’accordo con il giocatore: quinquennale da 4 milioni a stagione, sfruttando il Decreto Crescita. Il 27enne nigeriano ha detto sì all’Inter, convinto dal progetto di Cristian Chivu, che lo immagina titolare accanto a Lautaro e Thuram nel tridente offensivo. (continua dopo la foto)

Lookman, reduce da una stagione esaltante, ha manifestato la volontà di cambiare aria e considera l’Inter un passaggio naturale di crescita. A spingerlo verso Milano anche quella promessa non scritta ricevuta dalla famiglia Percassi la scorsa estate, quando il PSG bussò alla porta dell’Atalanta: resti un altro anno, poi ti liberiamo davanti a un’offerta di una big.

Ma la trattativa rischia di complicarsi. Nelle ultime ore Lookman ha accusato un problema al polpaccio durante un allenamento a Zingonia. Lo staff medico teme un risentimento muscolare, e nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali per chiarire l’entità dello stop. Un intoppo che potrebbe rallentare i tempi, ma non la volontà dell’Inter di chiudere.

Nel frattempo, l’Atletico Madrid osserva da lontano e potrebbe inserirsi, tentando di scatenare un’asta. In casa Atalanta, il mantra è uno solo: non trascinare la situazione troppo a lungo, per evitare un nuovo caso Koopmeiners, andato alla Juventus dopo settimane di incertezza. (continua dopo la foto)

Ecco perché, anche se le posizioni restano distanti, la sensazione è che il tempo per la strategia stia per scadere. Ora la palla torna all’Inter. I nerazzurri hanno una strategia ormai chiara: rafforzare la rosa di Chivu con il nigeriano e con il difensore del Parma Leoni.

Le prossime settimane saranno decisive, ma i nerazzurri voglio fare in fretta per dare a Chiuvu una rosa completa già a partire dal raduno. L’allenatore è stato molto chiaro nelle sue richieste, e la prospettiva è di vedere un’Inter diversa e con un tridente in attacco fra i migliori d’europa.

