Milan, caccia ai terzini: contatti per Estupinan, idea Brown. E per l’attacco spunta Mateta

Il Milan targato Massimiliano Allegri si avvicina alla conclusione della prima parte del ritiro estivo con lo stesso punto interrogativo dello scorso 7 luglio: chi saranno i nuovi terzini titolari? Gli addii di Kyle Walker e Theo Hernandez hanno lasciato due caselle aperte che la dirigenza rossonera punta a riempire quanto prima.

Calciomercato Milan, sul versante sinistro, prende quota il nome di Pervis Estupinan, 27enne colombiano di proprietà del Brighton. Il calciatore è legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2027, ma nelle ultime ore – come riportato da Matteo Moretto – il Milan avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per sondare la fattibilità dell’operazione. L’ostacolo principale è rappresentato dal prezzo del cartellino: difficile immaginare che il Brighton accetti i 15 milioni di euro che la dirigenza rossonera ha fissato come tetto massimo per i rinforzi sulle fasce.

Brown l’alternativa under 21 dalla Bundesliga

Qualora l’affare Estupinian non andasse in porto, il piano B si chiama Nathaniel Brown, terzino sinistro classe 2003 dell’Eintracht Francoforte. Il giovane talento tedesco si è messo in mostra agli Europei Under 21 con la maglia della Germania, e nella passata stagione in Bundesliga ha collezionato 3 gol e 7 assist, guadagnandosi la fiducia del club che lo ha blindato fino al 2030 con un rinnovo contrattuale firmato a febbraio.

Una pista complessa, ma che il Milan tiene viva anche in virtĂą del profilo giovane e in crescita che ben si adatta alla nuova linea tecnica e dirigenziale.

Pubill per la fascia destra, Mateta nuovo nome per l’attacco

Sul lato destro della difesa, i rossoneri restano in pressing su Marc Pubill, con il quale il direttore tecnico Tare sta cercando di chiudere a breve dopo i problemi sorti nella trattativa per Guéla Doué.

Intanto prosegue anche la ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. L’ultimo nome emerso dai sondaggi di mercato è quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, valutato 30 milioni di euro. Il profilo del francese piace per caratteristiche tecniche e fisiche, ma servirà trovare la quadra sul piano economico per procedere.

Il mercato del Milan entra così nella fase calda, tra trattative complesse, valutazioni in corso e una rosa ancora in via di definizione per affrontare al meglio la nuova stagione.

