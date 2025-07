Uno degli acquisti più intriganti del calciomercato estivo della Serie A è quello di Luka Modric. La leggenda del calcio contemporaneo arriva al Milan dopo 13 anni passati al Real Madrid, con cui ha vinto praticamente tutto ed è diventato un’icona di questo sport. Anche a 39 anni Modric saprà senz’altro incidere nel nostro campionato grazie alla sua visione di gioco e alla gestione del ritmo partita, due qualità che non sembrano venire meno con il passare degli anni per il croato. Ma oggi non siamo qui per parlare di Luka Modric, quanto più della tradizione in cui si inserisce questo calciatore: quella che vede il Milan come una destinazione molto amata dai Palloni d’Oro.

Sono diversi i giocatori ad aver vinto il prestigioso premio individuale con addosso la maglia rossonera, ma sono in molti ad aver scelto il Diavolo come squadra con questo riconoscimento già presente nella propria bacheca. Modric, che lo ha vinto nel 2018, sarà il settimo della lista: andiamo a scoprire gli altri 6.

Paolo Rossi

Paolo Rossi è il primo giocatore già insignito del Pallone d’Oro a decidere di vestire la maglia del Milan. La leggenda del calcio italiano arriva nel 1985, quando è già l’eroe nazionale che ha guidato l’Italia sul tetto del mondo tre anni prima. L’esperienza non sarà memorabile, in quanto un infortunio lo mette KO molto presto e gli impedisce di incidere come vorrebbe. Ma da grande campione quale è, trova comunque il modo di lasciare il segno: i suoi unici gol saranno infatti la doppietta nel derby contro l’Inter.

Jean-Pierre Papin

Ritenuto uno dei più forti attaccanti francesi della storia, Jean-Pierre Papin è stato uno dei profili più elettrizzanti a cavallo degli anni ’80 e ’90, quando ha trionfato 4 volte di fila nel campionato francese con il Marsiglia. Nel 1991 vince il Pallone d’Oro e l’anno seguente approda al Milan, con cui vincerà due scudetti in altrettante stagioni. Sarà protagonista soprattutto nella prima, con 13 gol in 22 presenze in Serie A.

Roberto Baggio

Uno dei pochissimi italiani in grado di vincere il Pallone d’Oro. Roberto Baggio è stato icona del nostro calcio e degli anni ’90, che lo vedono indossare prima la maglia della Juventus, con cui si aggiudica l’ambito premio, e poi passare al Milan. Riesce nell’impresa di vincere due scudetti consecutivi con due maglie diverse, ma l’avventura rossonera termina dopo solo due stagioni: una delle cause, si presume, è il ritorno di Arrigo Sacchi, con cui Baggio aveva un pessimo rapporto dai tempi del Mondiale del 1994.

Rivaldo

Rivaldo arriva acclamato come pochi giocatori prima di lui: non solo ha già nella propria bacheca un Pallone D’Oro, conquistato nel 1999, ma è anche appena stato uno dei protagonisti del Mondiale del 2002, vinto in maniera trionfale dal Brasile guidato da Ronaldo, di cui parleremo a breve. L’esperienza a Milano, però, sarà piuttosto dimenticabile: resta un solo anno, regala qualche magia tecnica e riesce anche a vincere la Champions League, ma con l’arrivo di Kakà fa le valigie.

Ronaldo

Restiamo in ambito “Brasile d’élite” per parlare del prossimo nome della lista, quello di Ronaldo. Il numero 9 arriva dal Real Madrid e sceglie l’altra sponda di Milano per riprendere la propria avventura in Serie A a gennaio 2007. Avrà un grandissimo impatto in campionato, aiutando la squadra ad arrivare al quarto posto, ma purtroppo non potrà scendere in campo nella campagna di conquista della Champions League: per le vecchie regole, infatti, avendo Ronaldo disputato la prima metà della competizione con la maglia del Real, non può più scendere in campo per gli ultimi mesi di quell’edizione.

Ronaldinho

L’avventura in rossonero di Ronaldinho non è stata troppo lunga (due stagioni e mezzo) ma tremendamente iconica. Un giocatore in grado di incantare chiunque lo guardasse e di emozionare anche solo con un tocco di prima, pur essendo già in declino quando arriva a Milano. Non vincerà nulla con i rossoneri, partendo ironicamente proprio a metà della stagione che poi si concluderà con lo scudetto sotto Allegri, ma la sua maglia è ancora oggi una delle più riconoscibili nella storia del Milan degli anni ’00.

