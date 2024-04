In oltre 100 anni di storia, il Milan ha avuto il privilegio di essere guidato da una serie di presidenti iconici in grado di lasciare un segno indelebile nella storia della squadra. Ecco un viaggio attraverso i nomi e le vicende che hanno riguardato i Presidenti del Milan Calcio.

(Photo by Visionhaus/Getty Images)

Alfred Edwards (1899-1909)

Uno dei soci fondatori del club, insieme al noto calciatore elvetico Herbert Kilpin. Edwards fu il primo presidente del Milan. Durante il suo mandato, il Milan vinse i suoi primi tre scudetti.

Dopo essere stato per circa dieci anni vice console britannico a Milano, fu eletto primo presidente rossonero della storia. Nel 1900 affiliò il Milan alla Federazione Italiana del Football e successivamente delegò la conduzione della società calcistica a Edward Nathan Berra.

Piero Pirelli (1909-1928)

In carica per 19 anni, Pirelli è celebre per aver fatto costruire lo Stadio di San Siro. Il suo impegno ha contribuito a consolidare la posizione del Milan nel calcio italiano.

Appassionato di sport, ricoprì la carica di presidente del Milan costruendo a sue spese, nel 1926, lo stadio San Siro.

Luigi Ravasco (1928-1929, 1933-1935)

Ravasco ricoprì la carica in due periodi distinti. Durante il suo primo mandato, il Milan vinse il suo quarto scudetto. Il “commendatore” fu anche dirigente della società rossonera nella stagione 1935-1936.

Mario Benazzoli (1929-1933)

Benazzoli guidò il Milan durante gli anni della Grande Depressione. Nonostante le difficoltà economiche, il club mantenne una buona competitività.

Con la presa del potere del fascismo i dirigenti sportivi delle squadre di calcio vennero scelti dal regime. Mario Benazzoli ricoprì la carica di Vicepresidente, su nomina del Duce, dal 1922 al 1929. Nella stagione 1928-1929 fu Direttore sportivo ad interim. Lasciò l’incarico per problemi di salute sostituito nuovamente da Luigi Ravasco.

Emilio Colombo (1936-1939)

Colombo fu presidente durante un periodo di instabilità politica in Italia. Nonostante ciò, il Milan continuò a competere a livello nazionale.

Nel 1936 accettò di assumere la Presidenza del Milan. Le pessime condizioni economiche della società tuttavia la portarono ad un periodo di gestione controllata. Fu infatti nominato commissario straordinario affiancato da due vicepresidenti e da una commissione finanziaria.

Andrea Rizzoli (1954-1963)

Rizzoli portò il Milan alla sua prima Coppa dei Campioni, prima squadra italiana a vincerla. Durante il suo mandato, fu edificato il celebre centro sportivo di Milanello. Si mette subito in mostra come grande conoscitore di calcio riuscendo a portare a Milano talenti internazionali l’uruguaiano Juan Alberto Schiaffino, il danese Sorensen e due assi svedesi come Nordhal e Liedholm.

Sotto la sua gestione inizia anche l’era Maldini al Milan con la promozione di Cesare Maldini in prima squadra. Sotto la gestione Rizzoli, il Milan vinse anche quattro scudetti e una Coppa Latina.

(Photo credit should read STF/AFP via Getty Images)

Franco Carraro (1967-1971)

Carraro fu presidente durante un periodo di rinascita per il Milan. Il club vinse la sua seconda Coppa dei Campioni e la prima Coppa Intercontinentale. Figlio del presidente Luigi Carraro, Franco segue le orme del padre diventando anche lui presidente del Milan dal 1967 al 1971.

Detiene tuttora il record di presidente più giovane ad aver vinto la Coppa dei Campioni a 29 anni e 143 giorni.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Silvio Berlusconi (1986-2004, 2006-2008, 2012-2017)

(Photo by Adam Davy – PA Images via Getty Images)

Silvio Berlusconi è stato il presidente più longevo nella storia del Milan. Durante la sua gestione, il club conquistò 26 trofei, tra cui 5 Champions League. Berlusconi è indissolubilmente legato all’epoca d’oro del Milan.

La lunghissima era di Berlusconi al Milan è stata caratterizzata da tre grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti e un solo giocatore presente dall’inizio fin quasi alla fine, Paolo Maldini. Nel corso degli anni sono stati tantissimi i fuoriclasse passati a vestire il rossonero, tutti calciatori che hanno scritto pagine di storia in diversi decenni.

Van Basten, Gullit e Rijkaard negli anni 80′ e 90′, Seedorf, Sheva e Kakà nei 2000 e i vari Ronaldinho, Pato e Ibrahimovic fino al 2017, anno della cessione del club al “discusso” imprenditore cinese Yonghong Li.

Paolo Scaroni (2018-attuale)

Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Arrivato come anello di congiunzione tra la precedente proprietà (Berlusconi-Fininvest) e quella di Yonghong Li, Paolo Scaroni è eletto presidente del Milan nel 2018, carica che ricopre anche adesso. Sotto la sua gestione il Milan è tornato a vincere lo Scudetto nella stagione 2020/2021.

