Calciomercato, il Napoli vuole riportare Federico Chiesa in Italia: la situazione

Chiesa al Napoli, la pista si riscalda: secondo le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra il Liverpool potrebbe incontrare presto l’agente dell’attaccante. I Red Devils di Arne Slot, soprannominato in Inghilterra “Slot machine” per la sua capacità di macinare risultati, dominano la Premier League e sono già qualificati agli ottavi di Champions League con un percorso netto. Tuttavia, nello spogliatoio dei Reds c’è un elemento fuori sintonia: Federico Chiesa. L’ex Juventus, arrivato in estate per 15 milioni di euro, ha totalizzato appena 123 minuti in quattro presenze, un bottino lontano dalle aspettative per un giocatore della sua caratura.

Federico Chiesa al Napoli, scende in campo l’agente Fali Ramadani

Con l’apertura del mercato di gennaio alle porte, sia il club inglese sia il giocatore stanno cercando una soluzione per permettere al 27enne di ritrovare continuità e guadagnarsi un posto fisso nella Nazionale italiana. Fonti vicine a Chiesa rivelano che il ct Luciano Spalletti gli avrebbe suggerito un ritorno in Serie A come passo ideale per rilanciarsi.

Il procuratore del calciatore, Fali Ramadani, avrà presto un incontro con la dirigenza del Liverpool per definire le prossime mosse. L’ipotesi più probabile sembra quella di un trasferimento in prestito, una scelta che il club sarebbe disposto a considerare per dare più minuti a Chiesa e consentirgli di ritrovare fiducia e centralità.

Il Napoli ha già fatto un sondaggio con l’agente di Chiesa

Tra le squadre interessate, spicca il Napoli. Gli azzurri hanno già avviato un primo contatto esplorativo con l’agente di Chiesa e il tecnico Antonio Conte avrebbe dato il via libera all’operazione. Da parte del giocatore ci sarebbe apertura al trasferimento al Maradona, attratto dalla possibilità di aiutare il Napoli a inseguire gli obiettivi stagionali. La formula dell’affare potrebbe essere un prestito, ma c’è un ostacolo importante: l’ingaggio.

Chiesa percepisce un stipendio netto di 7,5 milioni di euro in Premier League, una cifra fuori portata per il Napoli. Per questo, il ds azzurro Giovanni Manna proverà a convincere il Liverpool a coprire una parte significativa del salario.

L’operazione si preannuncia complessa, ma la determinazione di Chiesa a rilanciarsi potrebbe favorire un compromesso. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare l’intesa per riportare il talento italiano in Serie A, dove avrebbe l’opportunità di giocare con continuità e riconquistare il ruolo di protagonista.

