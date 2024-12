Home | Calciomercato, la Juventus in pressing per Zirkzee: lo United propone un altro giocatore

Calciomercato Juventus, i bianconeri in pressing con il Manchester United per Joshua Zirkzee ma dall’Inghilterra rispondono con un altro nome. La Juventus continua a muoversi su più fronti nel mercato, con il difensore che resta la priorità assoluta per Cristiano Giuntoli. Un passo avanti significativo sembra essere stato compiuto per Antonio Silva, con Jorge Mendes che ha dato un’apertura chiara all’operazione.

Calciomercato Juventus, caccia al vice-Vlahovic

Tuttavia, l’attenzione dei bianconeri non si limita al reparto arretrato: anche l’attacco è sotto osservazione, specialmente su richiesta di Thiago Motta, che ha espresso la necessità di un’alternativa di livello a Vlahovic. Il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, un giocatore molto apprezzato dal tecnico e attualmente ai margini nel Manchester United sotto la guida di Ruben Amorim.

Lo United, in evidente crisi di risultati, sta preparando una rivoluzione per gennaio, e Zirkzee è tra i principali candidati a lasciare il club. Sul giovane attaccante olandese c’è anche l’interesse del Napoli, ma la Juventus è pronta a fare il possibile per portarlo a Torino.

Parallelamente, spunta un nome di grande prestigio: Marcus Rashford. L’attaccante inglese, escluso per la quarta volta consecutiva dai convocati dello United, sembra sempre più vicino a una rottura definitiva con il club. La Juventus è stata informata sulle condizioni di un eventuale ingaggio, con la possibilità di un prestito in discussione. Tuttavia, l’ostacolo principale è rappresentato dal maxi-ingaggio di 15 milioni di euro lordi, che al momento rende l’operazione poco praticabile. Il dossier Rashford potrebbe essere riaperto più avanti, ma per ora l’attenzione resta concentrata su Zirkzee.

Altri segnali positivi in casa bianconera

Nel frattempo, arrivano segnali positivi per il futuro di Francisco Conceição. Jorge Mendes, figura chiave anche in questa trattativa, ha rassicurato sull’intenzione del giocatore di rimanere a Torino: “Resterà alla Juventus anche l’anno prossimo, è molto felice con i bianconeri.” Parole incoraggianti, anche se sarà necessario formalizzare il tutto con il pagamento della clausola rescissoria di 30 milioni di euro al Porto. Una spesa importante, ma ritenuta fondamentale per blindare uno dei giovani più promettenti della rosa.

