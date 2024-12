Home | Juventus, nuova idea Giuntoli per la difesa: si guarda in Spagna

La Juventus sta preparando la sua strategia di mercato per il mese di gennaio, e Cristiano Giuntoli ha già messo nel mirino alcuni obiettivi per rinforzare la difesa. Non solo Hancko e Antonio Silva, i due nomi più discussi nelle ultime settimane, ma anche due possibili occasioni provenienti dal Barcellona, secondo quanto svela Alfredo Pedullà.

#Giuntoli: “#Koopmeiners sicuramente farà una parabola ascendente. Siamo convinti delle sue qualità. Mercato in uscita? Al momento i nostri desiderata sono rivolti a sopperire alle assenze in difesa. Noi vogliamo restare così, poi sarà il mercato a dirci cosa accadrà”. #Juventus pic.twitter.com/GltFhHXp3b — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2024

Hancko, difensore del Feyenoord, e Antonio Silva, talento del Benfica, sono tra i principali obiettivi, ma le operazioni per portarli a Torino si preannunciano tutt’altro che semplici. Il Feyenoord ha sempre dimostrato di essere una “bottega carissima”, e le trattative per Hancko potrebbero rivelarsi proibitive.

Per quanto riguarda Silva, il Benfica al momento sembra intenzionato a trattenere il giovane centrale, che è attualmente in prestito con diritto di riscatto, il che rende difficile un suo trasferimento già a gennaio. In un mercato che si preannuncia ricco di colpi di scena, Giuntoli guarda anche in casa Barcellona, dove due difensori potrebbero rappresentare opportunità interessanti.

Il primo è Ronald Araujo, tornato recentemente da un infortunio muscolare, ma la sua situazione potrebbe aprire a una cessione a condizioni favorevoli. Il secondo è Andreas Christensen, che sta vivendo una situazione più complicata. Il danese è stato escluso dalla lista dei convocati ad agosto a causa di un infortunio, per fare spazio a Dani Olmo, e rischia di trascorrere il resto della stagione ai margini della rosa.

Juventus: opportunità dal Barcellona, Tomori e altro

Per entrambi i giocatori, il Barcellona potrebbe essere disposto a concedere un prestito, ma non mancano le concorrenti per il loro ingaggio, e resta da vedere se altre squadre si inseriranno nella corsa. Un altro nome che potrebbe fare gola alla Juventus è quello di Fikayo Tomori, centrale del Milan che ha visto ridursi il suo ruolo nell’undici titolare.

Il difensore inglese, finito ai margini della rosa rossonera, potrebbe lasciare il Milan, ma il club meneghino ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo per cifre non inferiori ai 30 milioni di euro. La Juventus dovrà dunque decidere se investire una cifra importante per rinforzare la sua difesa, considerando anche la forte concorrenza sul mercato.

Con il mese di gennaio che si avvicina, la Juventus sembra pronta a muoversi con determinazione sul mercato, prendendo in considerazione diverse opportunità per la difesa, in attesa di capire quali saranno le mosse dei vari club e le intenzioni dei giocatori. Le trattative potrebbero riservare sorprese, ma Giuntoli è già al lavoro per mettere a disposizione di Thiago Motta un reparto difensivo ancora più solido.

