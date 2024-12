Home | Juventus, blitz “arabo” per il giocatore del Milan già a Gennaio: trattative in corso

Juventus sempre più attiva sul mercato. La società bianconera sembra intenzionata a correre ai ripari per mettere a disposizione di Mister Thiago Motta nuovi giocatori, così da rinforzare il reparto difensivo e quello offensivo, falcidiati dagli infortuni e penalizzati da qualche scelta che non si è rivelata felice.

In particolare, la possibile cessione di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, con i bianconeri pronti a pescare ancora dalla squadra di Fonseca per rinforzare un reparto decimato dagli infortuni.

L’ipotesi di un ritorno della coppia difensiva che ha portato lo scudetto al Milan, con Tomori affiancato a Pierre Kalulu, potrebbe concretizzarsi sotto la Mole, agli ordini di Thiago Motta. Per arrivare a questo risultato, però, ci sono diversi ostacoli da superare. In questo scenario, le due squadre si troveranno faccia a faccia nei giorni della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, dove la trattativa potrebbe finalmente decollare.

La Juventus ha assoluto bisogno di un difensore centrale per rimpiazzare le assenze di Bremer e Cabal, mentre il Milan, dopo una stagione di alti e bassi, sarebbe disposto a lasciar partire Tomori, il cui rapporto con l’allenatore Paulo Fonseca è ormai compromesso. L’inglese, infatti, è finito ai margini del progetto rossonero, rendendo sempre più probabile una sua partenza.

La situazione, comunque, è più complessa di quanto sembri. Il Milan, per il centrale inglese, chiede circa 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe non essere alla portata della Juventus, almeno nelle condizioni attuali. Le voci provenienti dall’Inghilterra parlano di un interesse del Newcastle, che, avendo una disponibilità economica maggiore, potrebbe spingere il prezzo ancora più in alto.

Inoltre, un’operazione con la Juventus potrebbe creare non poche polemiche tra i tifosi del Milan, che vedrebbero l’eventuale cessione di un altro giocatore a una diretta concorrente nella corsa Champions come un atto di debolezza, aumentando la frattura tra club e i suoi supporter.

Juventus, non solo Tomori

Con la partenza di Tomori, il Milan si troverebbe a dover colmare il vuoto con un altro difensore centrale. Al momento, i soli Gabbia, Thiaw e Pavlovic non sarebbero sufficienti a fronteggiare una stagione ricca di impegni. Se l’inglese dovesse partire, la società rossonera dovrà fare un investimento sul mercato, e i difensori centrali di qualità non sono mai a buon mercato.

Al momento, la Juventus sarebbe interessata a un prestito con obbligo di riscatto, ma la cifra proposta non supera i 15 milioni di euro e, almeno per il momento, non soddisfa le richieste del Milan, che ne chiede 30. Nel frattempo, la Juventus ha individuato anche Antonio Silva come valida soluzione nel caso in cui l’affare Tomori non andasse a buon fine.

I due club si incontreranno nei prossimi giorni. La possibilità di un accordo è concreta, ma restano ancora molti dettagli da definire. Il Milan, da parte sua, continua a monitorare la situazione, cercando di gestire la voglia di addio di Tomori senza compromettere le proprie esigenze di mercato.

Leggi anche: