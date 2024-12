Calciomercato, duello Juventus-Napoli per Zirkzee: la situazione

Calciomercato gennaio, si profila un duello tra Juventus e Napoli per Zirkzee: l’ex Bologna non sta convincendo al Manchester United. La situazione attorno a Joshua Zirkzee è tanto incerta quanto intrigante. Dopo un inizio disastroso al Manchester United, l’attaccante olandese potrebbe lasciare la Premier League già a gennaio, con Juventus e Napoli pronte a contenderselo.

Zirkzee, sfida tra Juventus e Napoli

L’approdo di Zirkzee a Manchester, accompagnato da grandi aspettative e un investimento di 42 milioni, si è trasformato in un calvario. Né Ten Hag né il successore Amorim sono riusciti a tirare fuori il meglio dall’ex Bologna, che ha alternato prestazioni anonime a panchine sempre più frequenti. I tifosi, delusi, non hanno risparmiato critiche, arrivando a definirlo il peggior acquisto della storia recente del club.

Juventus

Con Thiago Motta in panchina, il legame personale tra tecnico e giocatore potrebbe rappresentare un vantaggio per i bianconeri. Motta conosce bene l’olandese, avendolo valorizzato a Bologna, e un ritorno in Serie A sarebbe probabilmente gradito al giocatore. Tuttavia, la Juventus deve fare i conti con risorse limitate. La priorità è un difensore centrale, e i fondi per un’operazione in attacco scarseggiano. L’ipotesi prestito sarebbe la strada più percorribile per il club torinese.

Napoli

Dal canto suo, il Napoli potrebbe finanziare l’operazione Zirkzee con una cessione importante, come quella di Osimhen. La squadra partenopea, con un progetto solido e ambizioso, rappresenta un’alternativa intrigante per il giocatore. Antonio Conte, tecnico del Napoli, sta cercando un rinforzo per mantenere alta la competitività della rosa, e Zirkzee potrebbe essere il nome giusto per raccogliere l’eredità di Osimhen.

Un affare complicato, si prospetta un gennaio caldo

Nonostante l’interesse, l’operazione presenta notevoli difficoltà:

Costo del cartellino: Lo United non vuole registrare minusvalenze significative e spera di monetizzare il più possibile, anche se il valore di mercato di Zirkzee è ora inferiore ai 42 milioni spesi in estate. Soluzione prestito: Per evitare perdite a bilancio, i Red Devils potrebbero optare per un prestito che permetta di rilanciare il giocatore e, eventualmente, cederlo a una cifra più alta a giugno.

La partita per Zirkzee si preannuncia lunga e incerta, probabilmente destinata a risolversi nei giorni finali di mercato. Juventus e Napoli si preparano a una sfida che potrebbe proseguire fino ai supplementari. Di una cosa si può essere certi: l’inverno sarà bollente.

