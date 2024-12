Calciomercato Milan, rivoluzione sulle ali: il piano di Fonseca

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo mesi di gestione e con una serie di infortuni che hanno complicato ulteriormente il lavoro del tecnico portoghese, si prepara a un calciomercato di gennaio all’insegna del cambiamento. In particolare, le ali offensive sembrano destinate a subire un profondo restyling, con Maghnes Akliouche del Monaco e Jamie Leweling dello Stoccarda tra i principali obiettivi.

American style? Bisogna italianizzarsi per vincere. Mercato: a gennaio due colpi? Crepa con i tifosi: occhio a tirare troppo la corda…https://t.co/7rG8xh63DJ — MilanNews.it (@MilanNewsit) December 22, 2024

Il Milan di Fonseca non ha ancora trovato la propria identità definitiva. Contestazioni fuori dal campo e prestazioni altalenanti hanno caratterizzato questi mesi, in cui alcuni giocatori simbolo, come Leao e Theo Hernandez, hanno faticato a esprimersi al meglio. Mentre Leao sembra aver ritrovato la forma, Theo è ancora in una fase di recupero, e lo stesso vale per altri membri della rosa.

Le ali offensive sono uno dei reparti più problematici: Okafor e Chukwueze non hanno convinto né in termini di rendimento né di impatto. Per entrambi, la società potrebbe valutare delle cessioni. Okafor sembra avere estimatori in Germania e Inghilterra, mentre Chukwueze appare meno facile da piazzare.

Il rientro di Ismael Bennacer potrebbe influenzare la strategia di mercato rossonera. Se l’algerino riuscirà a recuperare pienamente, l’attenzione del Milan si sposterà su un esterno d’attacco in grado di garantire imprevedibilità e sacrificio difensivo. Tra i nomi in cima alla lista spiccano appunto Akliouche e Leweling.

Akliouche, classe 2002, è valutato dal Monaco circa 30 milioni di euro. Il suo contratto, in scadenza nel 2028, complica la trattativa, ma il talento francese rappresenterebbe un investimento importante per il futuro. Leweling, invece, è un’ala dallo stile più fisico e propensa al dribbling, ma ancora da perfezionare tecnicamente. Lo Stoccarda, che lo ha riscattato dall’Union Saint-Gilloise in estate, lo valuta intorno ai 25 milioni di euro.

Anche per lui, il contratto lungo (fino al 2029) rende difficile un margine di trattativa favorevole. Il mercato di gennaio del Milan sarà comunque condizionato da vincoli economici e dalla necessità di fare spazio in rosa. Le cessioni di Okafor e Chukwueze potrebbero sbloccare parte del budget, ma le operazioni in entrata non saranno semplici.

Akliouche e Leweling sono profili ambiziosi, ma costosi, e la dirigenza rossonera dovrà studiare soluzioni creative per portarli a Milano. Fonseca ha ancora molto lavoro da fare per plasmare il “suo” Milan, e il calciomercato di gennaio potrebbe rappresentare un momento importante per imprimere una svolta alla stagione rossonera.

Leggi anche: