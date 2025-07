Pronostico e statistiche finale Ill.Pa Giuliani-Dolce Amare

Questa sera piazza Pertini si prepara ad accogliere un evento sportivo molto atteso: la finale della 26esima edizione del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka. Al centro della scena, due squadre pronte a scrivere una nuova pagina di storia: l’imbattuta Dolce Amare Palombina e l’agguerrita ILL.Pa Giuliani. L’atmosfera è elettrica, non solo per la posta in palio, ma anche per la sfida personale tra i bomber Sgolastra e Piersimoni, principali contendenti al titolo di capocannoniere.

Le statistiche di Dolce Amare Palombina: imbattibilità e rimonta

Entrambe le formazioni hanno raggiunto la finale dopo partite ricche di emozioni. La Dolce Amare Palombina, protagonista del girone A e ancora imbattuta, ha mostrato grande carattere nella semifinale contro l’Open Ufficio Services. Sotto di quattro reti (0-4) grazie ai gol di Caimmi, Lunardi, Pranzo e Frontino, i ragazzi guidati da Sgolastra sono riusciti nell’impresa di rimontare con una quaterna dello stesso bomber. Il pareggio a dieci minuti dal termine ha riacceso le speranze della squadra, che ha poi conquistato il successo finale grazie alla rete decisiva di Di Placido, fissando il risultato sul 5-4. Dall’altra parte, ILL.Pa Giuliani si è imposta sui campioni in carica della MyGym con un netto 5-2. Dopo un primo tempo equilibrato (2-2 con gol di Carnevali, Campo, Quercetti e Astuti), nella ripresa la squadra di mister Cafù ha cambiato marcia grazie alle reti di Piersimoni, Gonzalez e ancora Piersimoni, sfruttando anche la scelta avversaria di schierare il quinto di movimento.

Dolce Amare Palombina : imbattuta nel torneo

: imbattuta nel torneo ILL.Pa Giuliani : unica sconfitta proprio contro Dolce Amare

: unica sconfitta proprio contro Dolce Amare Capocannonieri: Sgolastra (10 gol), Piersimoni (8 gol)

La finale si preannuncia equilibrata anche secondo le dichiarazioni dei protagonisti. Nico Sgolastra sottolinea la solidità degli avversari e riconosce come i favori del pronostico siano dalla parte di ILL.Pa Giuliani, squadra con una rosa più lunga e partecipante anche al campionato di Serie B. Tuttavia, l’entusiasmo per la prima finale della storia della Dolce Amare Palombina potrebbe giocare un ruolo importante. D’altro canto, Piersimoni preferirebbe rinunciare al titolo di capocannoniere pur di sollevare il trofeo, consapevole che la gara richiederà attenzione e cinismo.

In conclusione, la finale del Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka tra Dolce Amare Palombina e ILL.Pa Giuliani promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo secondo. Il confronto tra i due migliori marcatori, Sgolastra e Piersimoni, aggiunge ulteriore fascino alla sfida. I favori del pronostico, secondo gli addetti ai lavori, sono leggermente a favore di ILL.Pa Giuliani, ma le finali, si sa, possono sempre riservare sorprese. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!