"Sono uno di voi". Douglas Luiz, il gesto commovente per Natale del centrocampista bianconero

Douglas Luiz, il centrocampista della Juventus non ha dimenticato le sue origini e, in occasione del Natale, ha deciso di compiere un gesto molto significativo verso la comunità in cui è cresciuto. Il centrocampista brasiliano ha inviato 700 cesti natalizi pieni di cibo agli abitanti della favela di Maré, situata nella zona nord di Rio de Janeiro, il luogo che lo ha visto nascere e crescere.

La distribuzione dei cesti è stata curata direttamente dai suoi familiari: il padre, i fratelli e il cognato, poiché Douglas Luiz, attualmente impegnato con la Juventus, non ha potuto essere presente di persona. Nonostante la distanza, l’ex Aston Villa, che sta ancora lottando per ritagliarsi uno spazio nel progetto di Thiago Motta a causa di numerosi infortuni, ha voluto condividere sui social un messaggio carico di emozione e gratitudine.

“Grazie Dio per tutto,” ha scritto. “Ancora una volta faccio ciò che mi fa sentire bene, cioè aiutare la favela da dove vengo, e dove sono nato e cresciuto. Molte persone che mi hanno visto crescere, molte persone che hanno visto come ho lottato, molte persone importanti nella mia vita. Tutto ciò mi fortifica e mi rinnova. Io amo la favela, amo voi, io sono uno di voi e la mia vittoria è la vittoria di tutti noi!”.

Un gesto che conferma il legame profondo di Douglas Luiz con le sue radici e il suo impegno nel restituire alla comunità che lo ha formato una parte della fortuna che il calcio gli ha regalato.

