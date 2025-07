Giro Women 2025: pronostico e statistiche su favorite e outsider

Il Giro Women 2025 si preannuncia come una delle corse a tappe più attese, pronto a dividere l’attenzione degli appassionati con il contemporaneo Tour de France. Con ben 22 squadre al via e sette atlete ciascuna, la competizione vedrà un totale di 154 cicliste sfidarsi per la maglia rosa. L’edizione di quest’anno promette equilibrio, rivalità di alto livello e una copertura mediatica senza precedenti, rendendo il ciclismo femminile protagonista sulla scena internazionale.

Le statistiche e i ritorni delle protagoniste: tra favorite e sorprese

L’attenzione è subito puntata sul ritorno in gruppo di Anna van der Breggen, quattro volte vincitrice e figura iconica del ciclismo olandese, che si aggiunge a una start list già ricca di campionesse. Accanto a lei, nel Team SD Worx, ci sono la campionessa del mondo Lotte Kopecky e la velocista Lorena Wiebes. Un trio dal potenziale straordinario, ma che potrebbe generare tensioni interne per la leadership. La gestione delle tre stelle sarà cruciale: se in passato Kopecky e Wiebes riuscivano a dividersi gli obiettivi tra classifica generale e volate, oggi l’equilibrio potrebbe rompersi, lasciando spazio a possibili duelli interni.

Elisa Longo Borghini partirà con il dorsale numero 1, forte della vittoria nel 2024 che ha interrotto sette anni di dominio olandese.

partirà con il dorsale numero 1, forte della vittoria nel 2024 che ha interrotto sette anni di dominio olandese. La UAE Team femminile, pur non essendo potente quanto la formazione maschile, potrà comunque offrire un valido supporto alla campionessa di Ornavasso .

. Tra le outsider spiccano Marianne Vos (vincitrice nel 2011, 2012 e 2014), Gaia Realini e Marta Cavalli, tutte già salite sul podio nelle edizioni precedenti.

Mai come quest’anno, i pronostici appaiono aperti: le principali favorite sono almeno quattro, ma il lotto delle pretendenti potrebbe allargarsi, rendendo la corsa incerta fino all’ultimo. Rispetto alle grandi corse a tappe maschili, dove il duello Pogacar-Vingegaard sembra scontato, il Giro Women si distingue per l’imprevedibilità e la qualità diffusa tra le atlete al via.

La copertura televisiva sarà globale: la corsa verrà trasmessa in diretta su RaiSport HD e Rai2 in Italia, su Discovery+, Eurosport e altre emittenti mondiali, garantendo visibilità e attenzione crescente al ciclismo femminile. RTL 102.5 seguirà la corsa come radio ufficiale, offrendo aggiornamenti costanti anche attraverso i social media.

Il Giro Women 2025 si annuncia come una sfida avvincente, con numerose atlete pronte a contendersi la vittoria e un calendario ricco di tappe decisive. Le quote delle scommesse, pur non fornite in dettaglio, vedono tra le favorite Longo Borghini, van der Breggen e Kopecky, ma l’incertezza regna sovrana.

Per non perdere nulla sull’andamento della corsa e sulle analisi delle protagoniste, consulta i nostri approfondimenti: resta aggiornato con previsioni, statistiche e retroscena esclusivi sul Giro Women 2025!