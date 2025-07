Pronostico Real Madrid-Borussia e statistiche Mondiale Club

Il Mondiale per Club entra nella fase cruciale dei quarti di finale, offrendo agli appassionati di calcio l’occasione di seguire alcune delle squadre più forti e ambiziose del panorama internazionale. Le formazioni europee si candidano come favorite, ma non mancano outsider sudamericane e arabe pronte a sorprendere. In questa analisi, esploriamo le statistiche, i protagonisti e le quote delle sfide più attese, fornendo una panoramica chiara e dettagliata per chi desidera comprendere meglio il contesto delle partite e le possibili evoluzioni dei match.

Real Madrid favorito nei pronostici: statistiche e analisi

Tra i quarti di finale spicca la sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Le due squadre arrivano a questo appuntamento forti dei risultati ottenuti nella fase a gironi, ma con percorsi differenti:

Real Madrid ha dominato il proprio gruppo, mostrando una forza collettiva che consente di affrontare gli impegni anche senza la massima intensità.

ha dominato il proprio gruppo, mostrando una forza collettiva che consente di affrontare gli impegni anche senza la massima intensità. Borussia Dortmund ha beneficiato di un calendario favorevole, superando avversari meno quotati e raggiungendo i quarti senza particolari difficoltà.

Le statistiche parlano chiaro: il Real Madrid parte con i favori del pronostico, soprattutto grazie all’eventuale presenza di Kylian Mbappé, pronto a debuttare dal primo minuto e a dare un’impronta decisiva al futuro della squadra di Xabi Alonso. La tradizione delle Merengues in questa competizione è solida, e il confronto con il Borussia vede i madrileni nettamente avanti nelle principali quote offerte dai bookmaker.

Oltre a questa partita, i quarti di finale presentano altri incontri di grande interesse:

Palmeiras vs Chelsea : i brasiliani, vincitori del proprio gruppo, si affidano a giocatori di esperienza come Weverton e Gustavo Gomez , mentre il Chelsea arriva con una rosa profonda e in grande forma, con un asse centrale solido e molte alternative in attacco.

vs : i brasiliani, vincitori del proprio gruppo, si affidano a giocatori di esperienza come e , mentre il arriva con una rosa profonda e in grande forma, con un asse centrale solido e molte alternative in attacco. Fluminense vs Al Hilal : la squadra di Thiago Silva sogna l’impresa, ma dovrà superare un Al Hilal galvanizzato dalla vittoria contro il Manchester City e desideroso di confermarsi tra le migliori.

vs : la squadra di sogna l’impresa, ma dovrà superare un galvanizzato dalla vittoria contro il e desideroso di confermarsi tra le migliori. PSG vs Bayern: i parigini, forti delle prestazioni in Champions, si affidano a giovani talenti e a una rosa profonda, mentre il Bayern punta sulle qualità di leader come Kane e Kimmich per ribaltare i favori del pronostico.

Questa edizione del Mondiale per Club si annuncia tra le più equilibrate degli ultimi anni, con le statistiche che premiano le squadre europee, ma con outsider pronte a ribaltare i pronostici.

In sintesi, il Real Madrid guida le previsioni dei quarti di finale, seguito da Chelsea e PSG, mentre Borussia, Palmeiras e Al Hilal proveranno a sfruttare ogni occasione utile per sorprendere. Le quote dei principali bookmaker vedono le squadre europee favorite, ma il calcio insegna che nessun risultato è scontato.

