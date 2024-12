Balotelli-Genoa, è già finita? Un’altra squadra vuole SuperMario: la scelta entro martedì

La parentesi di Mario Balotelli al Genoa potrebbe già volgere al termine. L’attaccante 34enne, arrivato in rossoblù a fine ottobre su richiesta dell’allora tecnico Alberto Gilardino, sta valutando la proposta di uno storico club estero, per un contratto fino al termine della stagione con un compenso nettamente superiore a quello percepito dal Grifone.

La decisione, tuttavia, non può attendere: Balotelli ha tempo fino a martedì 31 dicembre per attivare l’opzione prevista dal suo contratto che gli permetterebbe di liberarsi gratuitamente e firmare con un altro club straniero.

Da chi è arrivata la proposta per SuperMario

La proposta di ingaggio a Mario Balotelli è arrivata dal Cruz Azul, storico club messicano pronto a offrirgli un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente superiore rispetto ai 400.000 euro annui che percepisce attualmente al Genoa, con scadenza fissata a giugno 2025.

Finora l’avventura a Genova non è stata entusiasmante. Balotelli ha accumulato appena 56 minuti in sei spezzoni di partita, senza mai lasciare il segno in termini di gol o assist, sebbene contro il Napoli abbia costretto Meret a un intervento decisivo. Nel modulo 4-3-3 di Patrick Vieira, il titolare indiscusso è Andrea Pinamonti, e le opportunità per Super Mario sembrano essere limitate.

Nonostante lo scarso minutaggio, Balotelli ha mostrato professionalità e spirito di squadra, accettando il suo ruolo marginale senza polemiche. Tuttavia, la prospettiva di altri sei mesi da comprimario in Serie A potrebbe spingerlo a considerare seriamente l’offerta del Cruz Azul. Il trasferimento gli garantirebbe non solo maggiore spazio in campo, ma anche l’opportunità di giocare in un ambiente prestigioso come lo Stadio Azteca di Città del Messico, un’icona del calcio mondiale.

La decisione finale è attesa nelle prossime 72 ore. Riuscirà Balotelli a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera oltreoceano, o sceglierà di restare in Italia per continuare a lottare per un posto al sole con il Grifone?

