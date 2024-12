Home | Calciomercato, il Milan si cautela per gennaio: i movimenti in difesa e a centrocampo

Calciomercato Milan, le decisioni di Paulo Fonseca sul campo potrebbero avere un impatto significativo sul mercato invernale dei rossoneri. La gestione di Theo Hernandez, seppur influenzata dall’emergenza infortuni, non ha ancora generato grandi polemiche grazie alla sua titolarità contro la Roma, favorita dall’assenza di Leao.

Calciomercato Milan, il “caso” Tomori

Tuttavia, la situazione è più delicata per Fikayo Tomori, che si trova ai margini delle scelte del tecnico. Il difensore inglese sta valutando seriamente l’idea di lasciare il club già a gennaio, pur mantenendo un profilo pubblico senza polemiche. La sua cessione dipenderà dalle offerte ricevute. Negli ultimi giorni è emersa l’ipotesi di un trasferimento verso l’Arabia Saudita, mentre la possibilità di approdare alla Juventus ha scatenato l’ira dei tifosi rossoneri, già provati dall’addio di Kalulu, che sta ottenendo buoni risultati sotto la guida di Thiago Motta. Nel frattempo, la dirigenza del Milan, con Ibrahimovic e Moncada in prima linea, ha intensificato i contatti per Cristhian Mosquera. Il giovane difensore spagnolo, 20enne titolare nel Valencia e in scadenza nel 2026, rappresenta un obiettivo concreto grazie a un costo stimato inferiore ai 25 milioni di euro.

Le mosse per il centrocampo

Sul fronte del centrocampo, l’aggiunta di un rinforzo sembra imprescindibile. Fonseca ha necessità di dare respiro a Fofana e Reijnders, mentre Bennacer è ancora in fase di recupero dopo un lungo stop. Tra i profili seguiti da tempo figurano Warren Bondo, attualmente al Monza, e Morten Frendrup, pedina fondamentale nel Genoa

In particolare, sembra il danese in forza al Grifone l’obiettivo più importante per i rossoneri. Tuttavia, un eventuale assalto dipenderà dalla disponibilità dei rispettivi club a cedere i propri giocatori in una fase cruciale della stagione e a condizioni economiche sostenibili per il Milan.

