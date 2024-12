Home | Milan, il Real Madrid si ritira dalla corsa per il giovane talento: rossoneri in attesa

Milan, secondo la stampa spagnola, il Real Madrid si sarebbe ritirato dalla corsa per l’acquisto di un giovane talento argentino che interessa ai rossoneri. Franco Mastantuono sembra infatti sempre più lontano dai Blancos. Secondo quanto riportato da Marca, il club madrileno avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta al fantasista classe 2007, complici le tensioni con il suo entourage.

Il Milan punta il talento Argentino classe 2007 Mastrantuono🇦🇷. Il giovane del River Plate, pupillo di Moncada, ha una clausola di 45 mln di euro.#ACMilan pic.twitter.com/Dbaqypalci — Milan_loveyou_dal1899 (@Milan_loveyou) October 15, 2024

Il nodo principale riguarda il rinnovo di Mastantuono con il River Plate, che ha modificato le condizioni economiche per un eventuale trasferimento. Gli agenti del giovane talento hanno infatti spinto per un prolungamento che ha introdotto una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, cifra che il Real Madrid non vuole pagare. Questo cambiamento ha irritato il presidente Florentino Perez e la dirigenza madrilena, spingendoli a esplorare altre opzioni per il mercato.

Nonostante il defilarsi del Real Madrid, Mastantuono continua a essere seguito da altre big europee, tra cui il Milan. Anche i rossoneri, però, non sembrano disposti a soddisfare la clausola stabilita dal River Plate per il 17enne, considerandola troppo elevata per un giocatore ancora minorenne.

Franco Mastantuono è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. La sua tecnica raffinata e la visione di gioco lo rendono un profilo ambito da molti club europei. Le dinamiche contrattuali e le richieste del River Plate potrebbero però complicare il trasferimento verso il Vecchio Continente, almeno nel breve termine.

Con il Real Madrid ormai fuori dai giochi, resta da vedere quale sarà il prossimo passo del giovane talento e quale club sarà disposto a investire su di lui. Quel che è certo, è che il Milan resta in corsa e che bisognerà attendere gli sviluppi della vicenda.

