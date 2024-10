Frendrup al Milan, il danese del Genoa è un’ipotesi concreta a gennaio per rinforzare il centrocampo dei rossoneri orfano di Bennacer. A causa di infortuni e scelte tattiche, il centrocampo del Milan si sta affidando principalmente a Fofana e Reijnders. Per questo motivo, uno degli obiettivi prioritari del club rossonero per la prossima finestra di calciomercato invernale è senza dubbio l’acquisto di un centrocampista, un rinforzo necessario per completare un reparto che appare decisamente sottodimensionato.

Oltre a Johnny Cardoso, mediano del Real Betis già seguito in estate, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe valutando un altro profilo molto apprezzato in Serie A: Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 attualmente in forza al Genoa, che ha già collezionato 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia in questa stagione.

Indipendentemente da dove andrà, Frendrup potrebbe essere il prossimo grande nome a lasciare il Genoa a gennaio. Tuttavia, secondo quanto riportato da TMW, l’opzione Premier League continua a farsi strada con insistenza, con il Brentford in pole position per assicurarsi il giovane talento danese.

