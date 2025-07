Juventus, Douglas Luiz verso la Premier: chi al suo posto

La Juventus è pronta a voltare pagina. Il futuro di Douglas Luiz sembra sempre più lontano da Torino: sul brasiliano è infatti piombato il West Ham, deciso a riportarlo in Premier League. E mentre gli Hammers accelerano per trovare la formula giusta, alla Continassa si aprono nuovi scenari per il centrocampo del futuro.

🔎 #Calciomercato | I londinesi irrompono sul brasiliano. #Comolli insiste per #Xhaka. Contatti per il maliano, la novità è il brasiliano dei Wolves…https://t.co/UU4DB9fw2I — JNetwork24 (@J_network24) July 12, 2025

L’avventura di Douglas Luiz in bianconero non ha mai realmente preso quota: zero gol, zero assist, appena 877 minuti in campo, e una sensazione costante di disconnessione col progetto tecnico, prima con Thiago Motta e poi con Tudor.

Ora, la chance di rilancio passa da Londra: Graham Potter, nuovo manager del West Ham, ha indicato il brasiliano come rinforzo ideale, convinto di poterlo riportare ai livelli visti ai tempi dell’Aston Villa, dove nel 2023-24 aveva messo insieme 10 gol e 10 assist.

I londinesi puntano su una formula creativa per chiudere: prestito oneroso da 10 milioni con riscatto obbligatorio tra i 25 e i 30 milioni, legato al raggiungimento di alcuni obiettivi. La Juve parte da una richiesta di 40 milioni, ma apre al dialogo. L’ottimismo cresce, anche se le parti devono ancora trovare l’accordo finale.

Nel frattempo, il ds Comolli si muove sul mercato per blindare il centrocampo. Il nome in cima alla lista è quello di Granit Xhaka, leader tecnico ed emotivo del Bayer Leverkusen, con cui ha appena vinto la Bundesliga. Il suo ciclo in Germania però, con l’addio di Xabi Alonso, potrebbe essere ai titoli di coda.

Il Milan si è già fatto avanti, ma ora è la Juventus a provarci con decisione. Il costo è contenuto: tra 13 e 15 milioni di euro. L’ostacolo? L’Arabia Saudita, che ha acceso i fari anche sullo svizzero. (continua dopo la foto)

In alternativa, i bianconeri valutano Yves Bissouma, 28enne in forza al Tottenham. Comolli, forte dei suoi trascorsi nel club londinese, ha già avviato i primi contatti con Daniel Levy. Gli Spurs sono disponibili alla cessione, ma al momento la valutazione resta alta: la Juventus non vuole superare i 15 milioni più bonus.

Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo: André, 23enne del Wolverhampton, centrocampista brasiliano molto apprezzato per qualità tecniche e prospettiva. Anche in questo caso, però, c’è il nodo dello status extracomunitario: con l’arrivo di Jonathan David, la Juventus ha un solo slot disponibile, da assegnare con attenzione.

Con l’uscita sempre più probabile di Douglas Luiz, la Juventus si prepara a ridisegnare il cuore del centrocampo. Tra esperienza, come quella di Xhaka, fisicità e dinamismo come nel caso di Bissouma, e talento da sviluppare con André, la strategia è chiara: cominciare il nuovo ciclo con certezze e personalità. E se da Londra dovessero arrivare i milioni giusti, il via libera sarebbe quasi immediato.

Leggi anche: