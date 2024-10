Theo Hernandez, tramite il suo agente, ha espresso il suo punto di vista sulla possibilità di rimanere al Milan e sulle presunte richieste per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026, emerse recentemente sulla stampa. Manuel Garcia Quilon, ai microfoni di ‘TeleLombardia’, ha dichiarato: “Non c’è alcuna trattativa in corso”.

“Non parliamo di nulla da quattro mesi, da maggio-giugno”. “, ha aggiunto l’agente del difensore francese. “La società mi ha contattato per sapere se il giocatore volesse rimanere e se fosse contento a Milano. Ho risposto di sì: è molto legato alla città e ben integrato nel calcio italiano. Theo è felice qui con la sua famiglia. È al Milan da sei anni, e i fatti parlano più delle parole. Attualmente non abbiamo alcuna proposta sul tavolo, né offerte da parte del club.” (segue dopo la foto)

Theo Hernandez

Riguardo alle voci che parlano di una richiesta di 8 milioni di euro per il rinnovo, Quilon ha risposto: “Lo ha detto Theo? No. Rispetto il tuo lavoro e ti dico la verità: ciò che afferma questo giornale (La Gazzetta dello Sport, ndr) non sono parole di Theo. Qualcuno sta cercando di influenzare l’opinione pubblica, ma non siamo noi. Quante volte ho chiamato un giornalista in Italia? Mai. Il mio lavoro è aiutarti, non ingannarti.”

Quando gli è stato chiesto cosa potrebbe accadere se il rinnovo non dovesse avvenire entro giugno, Quilon ha spiegato: “Il calcio è imprevedibile, lo sai bene, le cose possono cambiare rapidamente. Oggi posso dirti che la principale intenzione di Theo è rimanere al Milan, trovare un accordo e restare il più a lungo possibile. Vuole crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile. Cosa succederà tra un anno? Non lo so e non voglio mentire. Ma se prolungherà il contratto, la situazione attuale non cambierà. Se invece non si dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo, non posso prevedere cosa accadrà.” Tuttavia, ha concluso, “per ora Theo è felice al Milan.”

