Milan, pugno duro con Theo Hernandez. Ma Fonseca resta in bilico

Milan, pugno duro con Theo Hernandez. Il difensore, per l’occasione anche capitano, sarà sanzionato per il cartellino rosso rimediato al termine della partita contro la Fiorentina. Il giocatore francese è stato cacciato per proteste e probabili offese all’arbitro Pairetto, in una situazione che la dirigenza considera inaccettabile. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club rossonero ha scelto di punire il comportamento di Hernandez con una multa, al momento l’unica sanzione che è filtrata dalla società.

La decisione del club appare inevitabile, vista la disastrosa prestazione sul campo del terzino. Che prima ha sbagliato un rigore che secondo quanto affermato da Fonseca avrebbe dovuto essere tirato da Pulisic. Poi, al termine di una partita pessima, ha anche penalizzato la squadra, che dovrà fare a meno di lui per il tempo della inevitabile squalifica.

Nonostante la delusione per i risultati del Milan nelle prime nove giornate – quattro sconfitte già accumulate – il silenzio della dirigenza suggerisce che non ci saranno cambiamenti immediati sulla panchina. Il malumore tra i vertici del club però è palpabile. Ibrahimovic, Moncada e Furlani sono visibilmente irritati dalle prestazioni della squadra.

Milan, Theo Hernandez “recidivo”

Per quanto riguarda Theo Hernandez, la sua condotta non è stata immune da critiche anche in precedenti occasioni. Durante il match contro la Lazio, il francese e Leao si sono tenuti in disparte durante il cooling break, un episodio che ha causato grandi polemiche mediatiche e non è piaciuto allo staff.

Questi atteggiamenti, sommati all’espulsione contro la Fiorentina, sono considerati inaccettabili, soprattutto per un giocatore che indossa la fascia di capitano, un ruolo che Fonseca ha deciso di far ruotare tra i leader della squadra. Il Mister portoghese non corre rischi immediati. Ma i nomi di allenatori come Igor Tudor, Maurizio Sarri, Zeljko Terzic e persino Massimiliano Allegri continuano a circolare come potenziali alternative in caso di ulteriori passi falsi da parte della squadra.

