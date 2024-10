Fiorentina-Milan 2-1, al “Franchi” la sagra dei rigori sbagliati: decidono Adli e Gudmunsson

Fiorentina-Milan 2-1, succede di tutto al “Franchi”: dopo tre rigori sbagliati decidono i gol Adli e Gudmunsson, mentre al Milan non basta il solito Pulisic. Le due squadre scendono in campo con lo stesso schema tattico, dando vita fin da subito a numerosi duelli individuali. In uno di questi, Leao mette in difficoltà Dodo, che si vede costretto a commettere fallo e viene ammonito già all’8° minuto. La prima occasione della partita arriva per il Milan, con Morata che indirizza fuori di testa su un buon cross di Royal. Poco dopo, sull’altro fronte, è Colpani a provarci da lontano, ma senza inquadrare lo specchio della porta.

Il momento chiave arriva appena prima del ventesimo minuto: Theo Hernandez viene anticipato da Dodo e lo colpisce in piena area di rigore. Pairetto non vede l’infrazione, ma il VAR lo richiama e, dopo la revisione, viene assegnato il rigore. Kean si presenta dal dischetto, ma Maignan respinge e blocca il tiro, mantenendo il risultato sullo 0-0. Al 30° minuto Leao prova il tiro, ma De Gea è attento e respinge. Il match si sblocca poco dopo grazie all’ex Adli, che con un diagonale perfetto da sinistra sorprende Maignan: l’1-0 è un colpo duro per il Milan, ma Adli non esulta per rispetto. La Fiorentina sfiora il raddoppio, ma a Kean viene annullato un gol per fuorigioco, e poco dopo Colpani spreca un’altra occasione. Prima dell’intervallo, il Milan ha la chance del pareggio: Ranieri atterra Reijnders in area, e Theo Hernandez va sul dischetto, ma anche lui si vede respingere il tiro da uno strepitoso De Gea. Si va così negli spogliatoi sull’1-0 per la Fiorentina dopo un primo tempo a dir poco movimentato.

Il secondo tempo riprende a ritmi altissimi e, dopo soli 4 minuti, la Fiorentina segna ancora con Kean, ma anche questa volta il gol viene annullato per fuorigioco. Al 54°, viene fischiato il terzo rigore della serata, il secondo per il Milan, per un fallo di Kean su Gabbia. Abraham si incarica dell’esecuzione, ma ancora una volta De Gea è protagonista, neutralizzando il tiro. Nulla può però il portiere spagnolo al 60° minuto, quando Pulisic corregge in rete con un tocco morbido un cross di Theo Hernandez, riportando il punteggio sull’1-1.

La partita resta intensissima: Kean ha una grande occasione per riportare avanti la Fiorentina, ma spreca. Poco dopo, ci sono proteste da parte dei viola per un possibile rigore non concesso per un fallo di Theo Hernandez su Colpani, ignorato dal VAR. Il ritmo non cala e al 73° minuto arriva il sorpasso viola: Gudmundsson segna il suo primo gol in maglia viola con un preciso destro che batte Maignan, portando la Fiorentina sul 2-1. Il finale è teso, con nervosismo palpabile in campo. Palladino viene espulso per proteste dopo un fallo in attacco fischiato a Kean. Nel recupero, lo stesso Kean sfiora il gol della sicurezza con un missile che si stampa sulla traversa. Nonostante ciò, la Fiorentina porta a casa la vittoria per 2-1 contro il Milan.

Leggi anche: