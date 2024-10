Verso la Fiorentina, Fonseca: “Il vero Milan non è ancora vicino” (VIDEO)

Fiorentina-Milan conferenza stampa di Fonseca. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Leverkusen, il Milan torna a concentrarsi sul campionato, affrontando in trasferta la Fiorentina. Paulo Fonseca, reduce da tre successi consecutivi contro Venezia, Inter e Lecce, cerca ora la quarta vittoria di fila puntando sulla continuità. “Quando la squadra è in buona forma, è importante mantenere il più possibile lo stesso undici titolare”, ha dichiarato l’allenatore rossonero. “Siamo in una fase di crescita, ma il vero Milan deve ancora emergere del tutto”. Fonseca ha poi confermato la presenza di Morata in campo contro la Fiorentina e la conferma della coppia difensiva Gabbia-Tomori.

A proposito della formazione che andrà in campo al “Franchi” contro i Viola Fonseca ha detto: “La continuità in questo momento è importante. Se la squadra sta bene ed è in crescita, l’importante è ottenere il massimo dai giocatori che abbiamo. Non perché non ho fiducia negli altri giocatori. Lotfus e Chukwueze han fatto bene quando sono entrati, ma ora è importante avere una base che supporta la crescita della squadra. Ho fiducia in tutti i giocatori e abbiamo bisogno di tutti”.

Riguardo a Morata e Pavlovic Fonseca ha detto: “Alvaro sta bene ed è pronto per giocare. Domani giocherà. Pavlovic? In questo momento per la difesa è importante avere stabilità e Gabbia a Tomori han fatto delle bellissime partite ed è giusto continuare con loro. Pavlovic deve continuare a lavorare perché avrà le sue possibilità”. E a proposito di Gabbia finito nella lista dei convocati di Spalletti per la Nations League: “Io non voglio influenzare le scelte di Spalletti, ma la convocazione è stata giusta per come sta giocando. Sono molto soddisfatto di lui. E’ un grande professionista e merita la Nazionale”

