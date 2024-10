Champions League, notte di rimpianti per il Milan a Leverkusen

Bayer Leverkusen-Milan 1-0, notte di rimpianti in Germania per i rossoneri che a fine gara restano a zero punti nella classifica di Champions League. Non è bastata al Milan la reazione del secondo tempo per recuperare lo svantaggio di un gol con le “aspirine” e alla fine ha contato di più un primo tempo troppo timido e passivo. Alla vigilia del match Fonseca aveva detto: “Servirà una difesa perfetta”, così non è stato anche se il primo tempo è stato essenzialmente di contenimento.

Dopo la rete decisiva di Boniface, la partita cambia volto e con essa il Milan. Reijnders perde un’occasione importante, Theo Hernandez colpisce la traversa, e Morata, entrato dalla panchina, manca la ribattuta vincente. Il coraggio mostrato nei minuti finali, dopo una partita caratterizzata da eccessiva prudenza, non è sufficiente. Molti giocatori vengono sacrificati tatticamente: Loftus-Cheek è arretrato per coprire l’avanzata di Reijnders, mentre Leao e Pulisic, pur con compiti offensivi, sono costretti a ripiegare in difesa. Nonostante le buone intenzioni iniziali, l’approccio prudente di Fonseca, che ha schierato un Milan più orientato a contenere che ad attaccare, si è rivelato inefficace contro un Bayer solido e determinato.

