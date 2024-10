Morata, Tapiro d’oro per il “derby social” con il Sindaco

Il derby tra Alvaro Morata e Marco Ballarini, sindaco interista di Corbetta conosciuto come il “Sindaco-meme” per la sua popolarità su Tik Tok, non sembra ancora finito. La battaglia social è stata scatenata dall’annuncio che l’attaccante del Milan aveva spostato la sua residenza proprio a Corbetta, informazione che Ballarini aveva condiviso su TikTok a modo suo. Una decisione che aveva portato a una dura risposta dell’attaccante per il mancato rispetto della privacy della sua famiglia. E ora Valerio Staffelli ha deciso di consegnare a Morata il celebre Tapiro d’oro.

«Manderemo al sindaco una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città». Primo Tapiro a Morata dopo l’annuncio del sindaco di Corbetta sulla nuova residenza del calciatore https://t.co/RrpkTYWKII#Striscialanotizia @VStaffelli #ValerioStaffelli pic.twitter.com/zSvjKrACTj — Striscia la notizia (@Striscia) October 4, 2024

Per lo spagnolo, che ha vinto praticamente tutto in carriera, questo è il primo Tapiro, l’ironico riconoscimento che Striscia assegna ai protagonisti delle più curiose vicende mediatiche. Staffelli si è recato a Milanello, il centro sportivo del Milan, per incontrare il giocatore e consegnargli il premio. Morata ha risposto con ironia, sfoggiando un sorriso divertito: “Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo TikTok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città”, ha commentato, con un chiaro riferimento alla fede interista di Ballarini.

Poi Morata ha aggiunto, con tono scherzoso: “L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista”. Quando Staffelli gli ha chiesto se cambierà casa, Morata ha risposto con un po’ di incertezza: “Non lo so, probabilmente”. Per scoprire tutti i dettagli del siparietto e vedere la consegna del Tapiro, l’appuntamento è per stasera alle 20.35 su Canale 5 con Striscia la notizia.

Leggi anche: