Alvaro Morata, il sindaco della città rivela la sua nuova residenza: scoppia la bufera

Alvaro Morata al centro di una nuova bufera social. E questa volta non c’entrano i problemi di coppia con Alice Campello, ma un aspetto forse anche più delicato per un Vip qual è un calciatore di Serie A e tra i più noti a livello internazionale. Ma cosa è successo? Morata si è trasferito in estate al Milan e come naturale ha dovuto cercare una nuova sistemazione abitativa per sè e per la sua famiglia. (Continua dopo la foto)

Moltissimi calciatori di Milan, Inter e Monza, le “milanesi”, abitano in città o nell’immediato hinterland. Molti di loro scelgono quest’ultima collocazione per diverse ragioni: l’hinterland milanese, in particolare l’ovest, è costellato di belle cittadine piuttosto tranquille, sicuramente molto più del frenetico capoluogo milanese.

E così aveva fatto Alvaro Morata: per la sua nuova vita al Milan e a Milano aveva scelto di stabilire la sua dimora in una cittadina dell’ovest milanese, al riparo dal caos cittadino e soprattutto in un contesto di maggiore privacy e discrezione: il calciatore spagnolo ha infatti quattro figli ancora piccoli. Ecco, la privacy: purtroppo, con la mossa sconsiderata del primo cittadino della città prescelta questo aspetto è venuto meno definitivamente. (continua dopo la foto)

Ecco cosa è successo. Il Sindaco di Corbetta Marco Ballarini, saputo dell’arrivo imminente del nuovo illustre concittadino, ha pensato bene di farlo sapere a tutti gli abitanti della ridente cittadina dell’ovest Milanese. Come? Con tanto di post Instagram in cui si vede Alvaro Morata con una maglia del Milan “ritoccata” con la parola “Corbetta” sopra al numero 7.

Il tutto accompagnato da un testo entusiasta: “Alvaro Morata è di Corbetta, here we go!”. Non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta. Il bomber spagnolo neoacquisto del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città”. (continua dopo le foto)

Apriti cielo. La riposta del calciatore del Milan, molto seccata, è arrivata a stretto giro. Morata ha usato parole piuttosto dure ma condivisibili per denunciare la clamorosa violazione della privacy del primo cittadino di Corbetta, che avrebbe forse fatto meglio ad interpellare il diretto interessato prima di divulgare la notizia del suo arrivo in città.

“Egregio signor Sindaco- si legge nella storia Instagram di Morata in risposta al post del primo cittadino di Corbetta – la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i Social e proteggere i suoi cittadini”. (continua dopo la foto)

A stretto giro anche la controreplica del sindaco di Corbetta, sempre affidata alle storie di Instagram: un provocatorio “Ciao ciao” sullo sfondo di una bandiera dell’Inter. Non c’è che dire, passateci i popcorn.

