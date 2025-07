Home | Pronostico Zirkzee: statistiche e quote sul suo ritorno in Serie A

Joshua Zirkzee è stato uno dei protagonisti del mercato estivo dello scorso anno, quando il Manchester United lo ha strappato alla concorrenza di Milan e Juventus. Tuttavia, dopo una stagione complicata in Premier League, l’attaccante olandese è ora alla ricerca di una nuova destinazione, con il possibile ritorno in Serie A che intriga tifosi e addetti ai lavori. In questo articolo analizziamo le statistiche di mercato e le principali quote offerte dai bookmaker sulla prossima squadra di Zirkzee.

Le quote e le opzioni di mercato per il ritorno di Zirkzee in Italia

La situazione di Joshua Zirkzee sta attirando grande attenzione tra gli operatori del settore e gli appassionati di calcio. Ecco un quadro delle principali squadre interessate al talento olandese e delle relative quote secondo i siti di scommesse:

Atalanta : I nerazzurri sono in pole position per l’acquisto di Zirkzee . Dopo la partenza di Mateo Retegui verso l’Arabia Saudita per una cifra record, l’ Atalanta cerca un nuovo attaccante e il profilo dell’olandese risponde perfettamente alle esigenze di Gian Piero Gasperini . La quotazione per l’arrivo dell’ex Bologna a Bergamo si attesta a 2.50 su Snai, Gazzabet e Sisal.

: I nerazzurri sono in pole position per l’acquisto di . Dopo la partenza di verso l’Arabia Saudita per una cifra record, l’ cerca un nuovo attaccante e il profilo dell’olandese risponde perfettamente alle esigenze di . La quotazione per l’arrivo dell’ex a si attesta a 2.50 su Snai, Gazzabet e Sisal. Juventus : I bianconeri, già in passato vicini all’acquisto di Zirkzee , vengono quotati tra 3.50 e 7.50 per il trasferimento dell’attaccante sotto la guida di Thiago Motta .

: I bianconeri, già in passato vicini all’acquisto di , vengono quotati tra 3.50 e 7.50 per il trasferimento dell’attaccante sotto la guida di . Milan : Anche i rossoneri non hanno perso interesse per il giocatore, con le quote che variano da 4.00 a 4.50 su diversi operatori di settore.

: Anche i rossoneri non hanno perso interesse per il giocatore, con le quote che variano da 4.00 a 4.50 su diversi operatori di settore. Inter e Napoli: Queste due opzioni sono considerate meno probabili. Il passaggio all’Inter è quotato tra 6.00 e 10.00, mentre l’approdo al Napoli di Antonio Conte si trova tra 6.00 e 7.50.

Le valutazioni dei bookmaker mostrano come il ritorno di Zirkzee in Serie A sia un’opzione concreta, soprattutto per l’Atalanta, che sembra in vantaggio sulle altre pretendenti. Tuttavia, il mercato è ancora aperto e non si escludono sorprese, dato che club storici come Juventus e Milan restano vigili sull’attaccante.

In conclusione, la situazione di Joshua Zirkzee rappresenta uno dei temi caldi di questa finestra di mercato. Le quote attuali favoriscono decisamente Atalanta (2.50), seguita da Juventus (3.50-7.50) e Milan (4.00-4.50), con Inter e Napoli più staccate. Chi riuscirà a spuntarla? Zirkzee tornerà protagonista in Serie A oppure resterà in Premier League? Segui i nostri approfondimenti quotidiani per restare aggiornato su tutte le evoluzioni del calciomercato e delle principali trattative!