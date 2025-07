Italia-Norvegia: pronostico e statistiche qualificazione 2026

L’attesa per le qualificazioni ai Mondiali 2026 si fa incandescente per la Nazionale italiana, chiamata a riscattarsi dopo due dolorose assenze consecutive dal palcoscenico più prestigioso del calcio. Il nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso, è stato scelto per guidare gli azzurri in una delle campagne più delicate degli ultimi anni. Con una serie di partite cruciali tra settembre e novembre, la posta in gioco non è mai stata così alta: solo la determinazione e una netta inversione di rotta possono riportare l’Italia dove la sua storia impone.

Quote e statistiche: Italia inseguitrice nel girone I

La situazione attuale del girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 fotografa le difficoltà che la Nazionale dovrà affrontare nei prossimi mesi. Ecco alcuni dati salienti e il calendario delle sfide decisive:

Italia vs Estonia : 5 settembre a Bergamo e 11 ottobre a Tallinn

vs : 5 settembre a e 11 ottobre a Doppio confronto con Israele : 8 settembre a Debrecen e 14 ottobre a Udine

: 8 settembre a e 14 ottobre a Trasferta contro la Moldova : 13 novembre

: 13 novembre Match decisivo con la Norvegia: 16 novembre in casa

Le principali quote per la qualificazione rispecchiano le difficoltà del girone:

Squadra Quota Qualificazione Norvegia 1,45 Italia 2,50 Israele 29,00 Estonia 751,00 Moldova 1.251

Questi numeri sottolineano come la Norvegia sia la favorita, complice anche la netta vittoria sugli azzurri a Oslo che ha complicato ulteriormente il percorso degli uomini di Gattuso. La Nazionale italiana si trova ora obbligata a non commettere errori nei prossimi incontri per evitare la minaccia dei playoff, sempre rischiosi e imprevedibili.

Il compito di Gattuso non è semplice: deve trasmettere grinta e spirito di rivalsa ad un gruppo che sembra ancora in cerca di una precisa identità. Il recente calo nel ranking FIFA – con l’Italia ora all’11ª posizione, superata da nazionali come Marocco, Messico e Stati Uniti – riflette le difficoltà vissute sia nelle qualificazioni che in Nations League, dove la sconfitta interna contro la Germania e la vittoria sofferta sulla Moldova hanno lasciato il segno. Le statistiche evidenziano quanto il margine d’errore sia ridotto: sei partite restano da giocare, e solo la conquista del primo posto può garantire l’accesso diretto ai Mondiali.

In conclusione, il destino della Italia è nelle proprie mani: il percorso verso la qualificazione è impervio, ma il carisma di Gattuso e la voglia di riscatto degli azzurri possono fare la differenza. Le quote vedono la Norvegia in vantaggio, ma la storia insegna che la Nazionale italiana può sorprendere nei momenti più difficili. Segui le nostre analisi esclusive per scoprire come evolverà la corsa ai Mondiali 2026 e resta aggiornato su tutte le statistiche e i pronostici più interessanti!