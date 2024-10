Morata e la depressione: “Dentro di me una persona da combattere”

Morata e la depressione: l’attaccante del Milan, In una recente intervista a Radio Cope, ha raccontato pubblicamente la sua battaglia contro il “male oscuro” che lo ha colpito, come capita a molte persone di tutti i ceti sociali. E che lo ha spinto a prendere decisioni importanti per la sua carriera.

Emociona escuchar al capitán de la @SEFutbol Álvaro Morata, hablar de salud mental.



«Cuando tienes momentos de depresión, tienes una persona dentro con la que tienes que luchar todos los días».



Gracias por la confianza.



🎧Escúchalo este jueves a las 11h en @HerreraenCOPE pic.twitter.com/fnRmJSTGgc — 📻📲 🎧📑 Andoni Orrantia (@aorrantiah) October 9, 2024

Il calciatore, che è stato anche capitano della nazionale spagnola vincitrice dell’ultimo Europeo, ha condiviso con coraggio i momenti di grande difficoltà che ha vissuto nel recente passato. Morata ha descritto diversi episodi, fra cui gli “attacchi di panico” e “situazioni molto difficili” che hanno avuto un impatto profondo sulla sua vita personale e professionale.

L’attaccante ha spiegato che a causa di questi problemi ha preso una decisione drastica: lasciare l’Atletico Madrid e la Spagna per trasferirsi nuovamente in Italia, un Paese che conosce bene avendo già militato nelle fila della Juventus. “Dentro di me c’era una persona da combattere”, ha confessato, riferendosi alla costante lotta interiore che ha dovuto affrontare durante questo periodo buio.

Morata, una decisione coraggiosa

Il calciatore ha scelto di condividere la sua esperienza per sensibilizzare su un tema spesso considerato tabù nel mondo del calcio e dello sport professionistico. Una decisione coraggiosa, con la quale ha rivelato che anche gli atleti di altissimo livello possono affrontare problemi legati alla depressione. Il trasferimento in Italia, secondo Morata, ha rappresentato un nuovo inizio e una via di fuga dalle difficoltà che stavano segnando profondamente la sua vita in Spagna.

