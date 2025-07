Home | Napoli, week-end decisivo per Osimhen: e De Laurentiis infiamma la piazza

Il mercato del Napoli campione d’Italia è pronto ad entrare nella sua fase più calda. Con Antonio Conte ancora al timone e un progetto ambizioso già in rampa di lancio, il club azzurro guarda al futuro con fiducia e idee chiare. I primi botti sono già arrivati – da De Bruyne a Marianucci – ma per continuare a crescere serve fare spazio (e cassa).

Ecco perché la vicenda Osimhen-Galatasaray è diventata la chiave di tutto. La trattativa tra il Napoli e il club turco per Victor Osimhen va avanti a oltranza, con un nuovo summit previsto sabato a Milano. Dopo la scadenza della clausola da 75 milioni, le due società continuano a lavorare su una formula alternativa: 40 milioni subito, seguiti da altri 35 a rate. (continua dopo la foto)

Il Napoli è pronto a dire sì, ma chiede due condizioni: massimo due rate e fideiussioni bancarie solide. Garanzie essenziali che il ds Manna considera non negoziabili. La volontà è di chiudere al più presto, per avere poi le mani libere in vista dei nuovi rinforzi da garantire a Mister Conte.

A complicare il quadro, la posizione di Osimhen, che spinge per tornare in Turchia. L’ex Lille ha dato il proprio assenso al trasferimento e attende che i club si mettano d’accordo. Dal canto loro, i dirigenti del Galatasaray hanno rinviato ancora il volo per Istanbul, restando a Milano nella speranza di chiudere il colpo nel weekend.

Intanto il Napoli pianifica le prossime mosse. Con i soldi della cessione del centravanti nigeriano, l’attacco potrebbe accogliere Lorenzo Lucca, profilo gradito da Conte. Ma non finisce qui: già da tempo il club ha in canna i colpi Lang e Beukema, ormai dati per certi, che secondo programma dovrebbero sostenere le visite mediche tra martedì e mercoledì. (continua dopo la foto)

A confermare la volontà del club di restare protagonista ci ha pensato Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Pompei durante l’evento Una notte di cuore: “Presto al Napoli arriveranno tanti nuovi giocatori. Conte è bravissimo, il miglior allenatore che potessimo avere. Ce lo teniamo stretto”.

Il clima attorno al Napoli torna caldo. E con un mercato così, non poteva essere altrimenti. E sui social i tifosi sono scatenati, e l’entusiasmo nei confronti del Presidente dei due scudetti è alle stelle. E l’anno prossimo si farà sul serio anche nell’Europa che conta.

Leggi anche: