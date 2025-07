Home | Roma, un poker per Gasperini: gli acquisti per il nuovo progetto

La Roma accelera sul mercato. Dopo la corsa contro il tempo per sistemare i conti in ottica UEFA, il direttore sportivo Frederick Massara ha messo la priorità su un solo obiettivo: accontentare subito Gasperini. Il nuovo tecnico ha dettato le linee guida: servono rinforzi in ogni reparto, con almeno un centrale difensivo, un esterno destro, un centrocampista e un vice Dovbyk.

In difesa il nome caldo è quello di Konstantinos Mavropanos, colosso greco del West Ham. Classe 1997, ex Arsenal e Stoccarda, ha chiuso la stagione in Premier League con 33 presenze. Alto 194 cm, dotato di buona velocità, rappresenta il profilo ideale per il gioco “gasperiniano”, fatto di pressione alta e marcature aggressive.

Il suo valore di mercato è intorno ai 17 milioni: la Roma ha avviato i contatti con gli Hammers per sondare la fattibilità dell’operazione. Per la fascia destra non ci sono dubbi: Wesley del Flamengo è il primo e unico nome sulla lista. Classe 2003, il brasiliano ha già trovato un accordo totale con la Roma sull’ingaggio.

Resta da convincere il Flamengo, ma il rifiuto dello Zenit, che offriva di più sia al club che al giocatore, ha confermato la determinazione di Wesley a vestirsi di giallorosso. L’intesa tra il terzino e Massara sembra solida, ma servirà chiudere in fretta per evitare inserimenti dell’ultima ora, Manchester City incluso.

In mezzo al campo è in corso un testa a testa tra due giovani talenti: Richard Rios e Neil El Aynaoui. Il primo, colombiano del Palmeiras, ha brillato al Mondiale e ora viene valutato 30 milioni di euro. La Roma ha già fatto un tentativo con offerta vicina alla cifra, ma i brasiliani vogliono 30 milioni secchi.

Per non restare scoperta, la dirigenza ha virato anche su El Aynaoui, marocchino del Lens esploso quest’anno in Ligue 1 con 8 gol e 1 assist in 24 partite. Il club francese ha rifiutato una proposta da 20 milioni, puntando dritto anch’esso a quota 30. Massara resta in pressing su entrambi i fronti: con ogni probabilità, uno dei due vestirà la maglia della Roma.

Obiettivo dichiarato: dare a Gasperini una rosa pronta già per il ritiro. E con questi nomi, i primi tasselli della nuova Roma potrebbero arrivare molto presto.

